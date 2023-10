Elecciones: Abrieron las mesas y se realiza la votación en todo el país

Sociedad Cuáles son los documentos habilitados para votar este domingo

Sociedad Más de un millón de jóvenes de 16 y 17 años podrán votar este domingo

La Justicia Electoral dio inicio formal a la jornada electoral de las elecciones generales que se desarrollan este domingo en todo el país.Desde el regreso de la democracia y más allá de las dificultades que se presentaron en distintas oportunidades, el horario de votación nunca se extendió más allá de la hora fijada legalmente.Quienes a las 18 estén a la espera de emitir su sufragio y no hubieran podido hacerlo tendrán la extensión de hecho en el horario hasta votar, pero no se permitirá que lo haga quien llegue al establecimiento electoral después del horario fijado.Este año se definen los cargos ejecutivos nacionales: presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales, y parlamentarios del Mercosur. A su vez, algunas provincias se votan cargos locales.La mayor parte de los distritos desdobló las elecciones, excepto Entre Ríos, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Catamarca y Santa Cruz.En estos comicios se votará para las categorías Presidente, Parlasur (nacional y regional), diputados y en algunas provincias también senadores. También en Entre Ríos se elegirá gobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales.La ciudadanía en condiciones de votar podrá buscar los datos de lugar y mesa de votación previstos para las generales del 22 de octubre.El padrón definitivo se puede consultar en el sitio web www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar. A partir de esos datos, el ciudadano conocerá el establecimiento y la mesa en que debe sufragar.El máximo tribunal electoral remarcó que a la hora de votar el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón y aclaró que el "DNI en tu celular" no es válido para sufragar.