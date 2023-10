Emiten recomendaciones ante la subida del río Uruguay en Concordia

Las recomendaciones

Si la inundación ocurre, se recomienda:

Luego de conocerse las proyecciones para la próxima semana, en que el río Uruguay aumentará notablemente su altura, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande hizo público un comunicado.“Producto de las importantes lluvias ocurridas en la cuenca alta y las pronosticadas para los próximos tres días”, el organismo binacional informó a las autoridades locales sobre la evolución, a fin de “poder activar los dispositivos previstos para estas situaciones”.De acuerdo al informe oficial, durante el fin de semana los valores se mantendrán “estables” y a partir del lunes alcanzarían los 12,5 metros en Concordia y 12,7 en Salto. También se prevén subas durante toda la semana.“Tal como se ha realizado en otras oportunidades, se recomienda a quienes puedan encontrarse afectados por estos niveles, seguir las recomendaciones disponibles en la APP de Salto Grande, en el apartado ‘¿Qué hacer en caso de crecientes?’”, recordaron.Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos.En caso de tener que circular recordar: No intentar cruzar por caminos, calzadas o puentes inundados aunque se conozca el lugar: desplazarse en autos, motos o caballos no disminuye el riesgo de ser arrastrado debido a la cantidad y fuerza de las aguas.Procurar transitar por rutas principales y en horas diurnas.Conducir con extrema precaución: o disminuir la velocidad o aumentar la distancia de seguridad con el vehículo delantero. Circular con "visión panorámica" atendiendo a lo que sucede alrededor (cables caídos, ramas, etc.).Evitar maniobras bruscas. No frenar abruptamente para disminuir la posibilidad de deslizamiento (acquaplanning).Notificar al 911.Desconectar el interruptor general de electricidad de la vivienda y las llaves de agua y gas.Beber sólo agua embotellada.En caso de que las autoridades determinen una evacuación, cumplir con todas las directivas que se indiquen.Cuando baje el nivel de las aguas, el retorno a las viviendas sólo podrá hacerse sin riesgo luego de que se limpien y desinfecten con hipoclorito las habitaciones afectadas y los utensilios de uso diario.