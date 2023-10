La parroquia de Viale “se levantó y se mantiene gracias al asado con cuero”

Las múltiples comunidades religiosas que habitan nuestro país y la región fueron fundamentales en la construcción cultural e identitaria de nuestra sociedad.rescató el caso de la construcción de la parroquia Santa Ana de Viale y en el marco del microdio cuenta de su historia fundacional y cómo está ligada a la fiesta nacional por la que se reconoce a la localidad.“La parroquia es un orgullo para todos los vialenses porque el 4 de octubre del 1922 se puso la piedra fundamental para la construcción de la parroquia y en el 26 de julio de 1925 se inauguró la primera parte de templo durante la fiesta patronal. Las obras continuaron y en el ´58 se inauguró la torre con el reloj y de ahí en adelante es la fachada que podemos ver a la fecha”, resumió a Elonce una de las trabajadoras de la iglesia, Susana Sione.Y continuó: “La parte histórica cuenta con un retablo y la imagen de Santa Ana que pertenecen a los inicios del templo; ambos fueron restaurados recientemente porque tratamos de cuidar esa riqueza arquitectónica porque son monumentos preciados y muy queridos por todos nosotros”.En la oportunidad, Sione cómo surgió la festividad en honor a Santa Ana en esa localidad de Paraná Campaña. “Cuando Viale todavía no tenía un párroco, era atendido por un sacerdote itinerante que iba cubriendo varias ciudades y él, siendo devoto de nuestra Virgen María, quería que nuestra ciudad también tuviera como patrona a la Virgen bajo alguna advocación. Pero los inmigrantes italianos oriundos de Sambuco no solo trajeron sus esperanzas a la nueva tierra, sino que traían también la devoción a Santa Ana porque sentían que ella los estaba acompañando; por eso, ellos también deciden que la patrona de su nuevo lugar fuera Santa Ana”.Según la trabajadora de la parroquia, “se formó una fricción con el sacerdote que atendía el poblado, pero ellos (por los inmigrantes) se salieron con la suya y trajeron una imagen de Santa Ana, que es oriunda de Sambuco, y es la que actualmente preside nuestro templo”. “Y así es como Santa Ana es la patrona de Viale”, contó.“Si nos retrotraemos a los festejos patronales de hace más de 50 años atrás, cuando no era tan habitual comer asado con cuerdo, en cada festividad se reunía a toda la gente cercana a la parroquia y en aquella época se faenaban hasta 15 animales porque era el día en el que todos compraban carne con cuero”, aseguró Sione. Y agregó: “Esa costumbre se fue metiendo en la sociedad y hoy día es habitual que cuando haya que juntar fondos para algo, se carneé y se venda carne con cuero; esa tradición tan especifica de nuestra parroquia fue el puntapié inicial para que hoy Viale tenga la fiesta nacional del asado con cuero”.“Este templo se levantó y se mantiene gracias al asado con cuero”, sentenció Sione.