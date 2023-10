Le llevó churros a Messi y su vida cambió: está a punto de cumplir su sueño

Foto: La Capital

La Capital

Juan Pablo siempre tuvo una pelota en los pies desde chiquito, como tantos otros chicos que vieron crecer la ilusión de concretar el sueño de jugar al fútbol profesional. Pero, en el caso de este joven de 21 años, su ilusión se vio truncada cuando a los 14 años y las valijas hechas para ir a probarse al Levante (club español), un tremendo accidente lo dejó entre la vida y la muerte. Nadie pensó que seis años después el "efecto Messi" le permitiría hacer una prueba como jugador profesional. El 19 de junio pasado, le tocó llevarle churros al campeón del mundo a su casa de Funes. A partir de allí, su vida trascendió y el deseo del cadete se hizo tan público que ahora se hará realidad: este domingo probará suerte con el plantel de Godoy Cruz, en Mendoza."Nada es casualidad", dice convencido Juan Pablo. Un trabajo en Irlanda de su papá llevó a toda la familia a Gran Bretaña cuando era muy chico y, al llegar, jugó junto a su hermano mayor al Baby en el Celtic. Pero, a los 7 años de edad, su madre decidió volver. De regreso, empezó a jugar al fútbol infantil en el complejo Malvinas de Newell's Old Boys, y luego otra mudanza lo llevó a Funes donde siguió su pasión por la pelota en Defensores.Pero el 25 de marzo de 2017, y a sus 14 años, un auto arrolló a Juan Pablo cuando cruzaba la ruta 9 a la altura de la Garita 1. Tenía todo listo para ir a los pocos días a probar suerte al Levante, pero eso no pudo ser. "Tenía pocas chances de sobrevivir, me había fracturado y me detectaron un coágulo en la cabeza. Me daban años de recuperación, pero a los 15 días salí del hospital. Los médicos me dijeron que fue un milagro", recordó para agregar: "Me frustré mucho, me costó un montón asumir lo que pasó. Dejé el fútbol y luego retomé en Defensores, pero no me sentía igual".El paso del tiempo no lo desanimó. Empezó crossfit, atletismo y se enganchaba con sus amigos al fútbol 5. Sin embargo, otra fecha fue determinante: el 19 de junio de este año; el comentado día en que siendo cadete del reparto de La Churrería de Funes descubrió que un pedido a su cargo era para la familia Messi que estaba en su casa del barrio privado Kentucky.Así, comenzaron las notas en los medios al "churrero de Messi" y así Juan Pablo fue adquiriendo mayor visibilidad. El programa radial Perros de la Calle que conduce Andy Kustnezoff lo conectó con referentes del plantel de Godoy Cruz y el nexo entre su sueño de debutar como jugador profesional y la realidad empezó a acortarse. "Andy preguntó si me podían hacer una prueba y, al poco tiempo, se comunicaron conmigo. Me dieron un plazo y ahora tengo una fecha: este domingo en Mendoza, creo que en reserva o en cuarta", comentó.Entre la confirmación de que iba a hacer una prueba y el momento de mostrar su destreza, Juan Pablo se entrenó duro. Fue a un preparador de fútbol y siguió con crossfit, y doble turno de fútbol. "Todavía no puedo asimilar todo lo que pasé. Fue todo muy de golpe. Estoy muy confiado para dar todo lo mejor de mí. Mi sueño es ser jugador de fútbol profesional. Leo es mi ídolo y creo que no fue casualidad que le haya llevado yo el pedido a su casa de Funes. La conexión es la pelota. Se me abrió una puerta gracias a la trascendencia que tuvo esto de trasladar los churros, y ahora todo depende de mí", apuntó.Juega de lateral, puesto que le queda más cómodo y sabe desarrollar. "Nada de esto pasó al azar, estaba todo conectado; voy a dejar todo por concretar el sueño", destacó Juan Pablo.Esta conexión a la que refiere este joven de 21 años también la siente la dueña de La Churrería. Desde aquel 19 de junio, amplió el personal de 5 a 25 personas, abrió su segundo local, tiene un camión gastronómico y realiza eventos. En carpeta está avanzada la negociación para darle la franquicia a un desarrollador que instale una sucursal en Miami. De concretarse, el sueño de comer churros sería una realidad para Messi. (