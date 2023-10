Las oficinas del Registro Civil estarán abiertas el domingo

Paraná Autoridades de mesa esperan unos comicios más tranquilos que las PASO

El director del Registro Civil de Entre Ríos, Juan Pablo Cinto, confirmó que, al igual que ocurre durante un acto eleccionario, este domingo, en el marco de las generales, el organismo abrirá sus puertas de 8 a 18.Quienes hayan realizado el trámite para obtener su Documento Nacional de Identidad y no lo han retirado, podrán concurrir en ese horario y completar el trámite.En este sentido, dio cuenta que durante esta semana “aumenta la demanda para la obtención del DNI pero es difícil llegar con los tiempos. El documento express lo tenés en tu domicilio a las 72 horas, pero eso es difícil que les llegue a quien inició el trámite esta semana”.Vale recordar que los documentos que habilitan a los ciudadanos a votar son:- Libreta de enrolamiento/libreta cívica- DNI libreta verde- DNI libreta celeste- Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda "No válido para votar".- DNI tarjeta. Si se concurre con un documento anterior al que consta en el padrón no se podrá votar.El DNI en el celular no es válido para votar.Asimismo, se recuerda que no se puede votar con una constancia de DNI en trámite, ya que no se considera probatorio de la identidad.