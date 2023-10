Se podrá tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono

Si bien se encuentra entre las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo, WhatsApp es un dolor de cabeza para quienes tienen una línea telefónica personal y otra corporativa. Whatsapp quedaba fuera de la opción para tener más de un perfil que se le brinda al usuario en otras plataformas del ecosistema Meta, como Facebook o Instagram. Pero eso está por cambiar.



El CEO de la firma, Mark Zuckerberg, anunció que pronto se habilitará la posibilidad de tener dos cuentas de Whatsapp a la vez en un mismo dispositivo, luego de varios meses de prueba en fase beta en el servicio de mensajería.



La opción “multicuenta”, como algunos la han denominado, apunta principalmente a quienes tienen un usuario personal y una cuenta de empresa con la que trabajan. Esto permite que estas personas no tengan que disponer de dos celulares con distintos chips. O tener que unificar un número para todo, lo que hace que se mezclen objetivos y contenidos.



La mayoría de dispositivos de distintas gamas ya cuentan, desde hace tiempo, con la opción Dual SIM para tener dos números en el mismo teléfono, por lo que el último que tenía que dar este paso era WhatsApp.



El primer paso para habilitar dos usuarios de WhatsApp en un mismo celular será tener la app actualizada y contar con dos tarjetas SIM en el mismo dispositivo, o una SIM tradicional y otra virtual. Tras ello, la función se ejecuta como en el resto de las plataformas de Meta: hay que ir a la configuración del usuario (en la foto del perfil o en los tres puntos del margen superior derecho), seleccionar “Añadir cuenta” y agregar un nuevo número de teléfono.



Si bien no se largó la actualización masiva, se supo que la gestión de privacidad y notificaciones será independiente entre ambas cuentas. Esto significa que el usuario podrá elegir si quiere o no que le lleguen avisos de mensajes y llamadas de la cuenta que no está usando.



En un posteo subido este jueves, Zuckerberg anticipó que la medida se habilitará pronto y compartió una imagen de cómo será la interfaz con esta nueva opción.