El río Uruguay superó el Nivel de Alerta en Concordia: imágenes y previsiones

Estado en las cuencas del río Uruguay

El último registro de Prefectura Naval Argentina, da cuenta que, en la mañana de este jueves, la altura del río Uruguay en el puerto de Concordia,. De esta manera, el “río de los pájaros” creció casi 20 centímetros desde el mediodía de ayer.A la mencionada altura, la zona baja del paseo de Costanera de Concordia, ya se encontraba cubierta. Además, el agua ingresó en la zona de parrillas del Centro Empleados de Comercio,Se espera que el río Uruguay siga su creciente este jueves y en los próximos días, producto de lasSegún indicaron desde la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarían los valores de 11,70 y 11,90 metros, respectivamente.El ingeniero Guillermo Collazos, jefe del Área de Hidrología de la CTM del complejo binacional de Salto Grande, dialogó con lay brindó detalles sobre el comportamiento del río Uruguay en esa zona.El especialista explicó que "", por lo que "el comunicado diario que emitimos va a salir con un nivel de 11,70 metros, pero lo probable es que el río se sitúe en 11,30 como máximo", remarcó.Asimismo, el ingeniero anticipó que el río Uruguay seguirá "la tendencia ascendente, porque hubo precipitaciones muy importantes en la cuenca alta en Brasil, donde las presas han abierto vertederos", motivo por el que "para los próximos días, la previsión es que puedan incrementarse los niveles" en territorio entrerriano.Sin embargo,y aclaró que “hasta los 12 metros, no deberíamos tener ningún afectado”.Consultado sobre la situación de cada una de las cuencas del río Uruguay, el ingeniero precisó que "la cuenca inmediata, que es la que está más cerca de nuestro embalse, es el único sector que se ha librado de estas precipitaciones abundantes que han caído", a diferencia de "la cuenca media, que recogió muchas precipitaciones el mes pasado", afirmó el ingeniero.Además, Collazos apuntó que "este mes ha caído mucha agua en la cuenta alta y, sobre los puertos fluviales del río Uruguay en Misiones y Corrientes se está alcanzando el nivel de alerta y, en algunos casos, de evacuación", dijo en declaraciones radiales.Al respecto, consideró que "estos son caudales que no se registran hace muchos años y ahora estamos haciendo el seguimiento de estos niveles". A modo de ejemplo, comentó que "en la localidad misionera de El Soberbio, que está próximo a ser el pico de la crecida, está por encima de los 17 metros, niveles que no se han alcanzado desde el 2015, aproximadamente", precisó.Finalmente, mencionó que "hubo precipitaciones en el norte y el pronóstico todavía tiene algunas por caer para esta semana", dijo Collazos y explicó que "todavía no está completamente definida la situación en cuanto a cómo va a ser la crecida".“Hoy, pasamos el nivel de alerta, y está bien que los potenciales afectados estén vigilantes, pero no podemos hacer previsiones mayores y por eso, las estimaciones se realizan día a día”, afirmó el especialista de Hidrología de la CTM.