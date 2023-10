“La palabra cáncer paraliza, pero hay que lucharla”, dijo paciente oncológica

En el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el centro de salud Antonini llevó a cabo una caminata por el barrio con el objetivo de concientizar sobre la importancia de realizarse controles para arribar a la detección temprana de la enfermedad.En el marco de esta actividaddialogó con dos mujeres que tuvieron un diagnóstico positivo de cáncer de mama.Una de las mujeres que transita la enfermedad, es la Nutricionista Florencia Pecorari, a quien le detectaron cáncer de mamá en 2019. “Con el primer diagnóstico tuve que someterme a una cirugía, rayos y una medicación con la que continúo actualmente”, contó.Además, señaló que durante el 2022 le detectaron cáncer en la otra mama y “pasé por el proceso de dos cirugías un poco más complejas. Actualmente llevo una vida normal y puedo entrenar”. En este sentido, rescató que todo fue posible gracias a un equipo médico y el acompañamiento de su familia.Según rememoró Pecorari al primer diagnóstico de cáncer lo obtuvo luego de un control anual que se realizó y a partir del diagnóstico, se realizó controles más periódicos y allí fue cuando supo del segundo cáncer.Recordó que “los psicólogos te dicen que es un proceso de duelo porque es chocante escuchar la palabra, pero luego lo vas asimilando. Al primer diagnóstico lo pude llevar bien sola, pero ya en el segundo necesité ayuda psicológica, porque estaba enojada, no atendía por qué me pasaba esto de nuevo”.En este sentido, sostuvo que “la ayuda de la gente y las buenas energías que mandaron, sirvieron para seguir adelante y no bajar los brazos”.“La gente sorprende al saber que sos joven y no tenes antecedentes. Es un poco chocantes, como el tema de preguntar si tuve o no hijos”, mencionó al tiempo que agregó que “es importante que la gente no nos tenga lástima, si no apoyarnos y saber que, si esto se trata a tiempo, podemos tener una recuperación”.“Ahora tengo una vida normal trato de disfrutar más el hoy y no pensar en el futuro ni rodearme de cosas negativas, si no que de gente que me brinde buenas energías. Trato de hacer actividad física y disfrutar de las buenas compañías y trabajo con normalidad”.“Tuve que acepar el cambio en mi cuerpo, ver las cicatrices es raro hacer diversas actividades y es un día a día”, cerró.Por su parte, otra mujer que estaba presente, Mirta, también fue paciente oncológico y mencionó que “me hice con control para tratar de quedar embarazada y ahí me detectaron el cáncer cuando tenía 39 años. Fue ahí cuando empecé con rayos y quimioterapia, luego la medicación durante cinco años y ahora ya estoy dada de alta”.En esta sintonía, la mujer contó que a diez años de haber superado el cáncer sueña que sus hijos tengan una buena vida.Por su parte, una de las organizadoras de la caminata, Andrea Sanfilippo, contó que “tratamos de alentar a la gente y que no baje los brazos. Además, recordamos que la actividad física es importante para salud y por eso vamos a hacer una caminata por la zona”.