Cáncer de mama: esperanzador mensaje de ginecóloga tras detectarse la enfermedad

“El diagnostico precoz permite una alta tasa de curación”

En elrescató el caso de la médica ginecóloga del Centro de Medicina Ginecológica y Fertilidad “Havva”,, quien transita la enfermedad y desde su propia experiencia instó a transitar la enfermedad “como una posibilidad de superación”.“No hay dudas que el diagnóstico precoz aumenta la tasa de curación; ocho de cada diez mujeres tendremos cáncer de mama, pero”, sentenció la especialista. Y agregó: “Es el primer cáncer en estadística en la mujer, pero hoy tiene una tasa de curación muy alta que a veces supera el 95%, siempre y cuando sea detectado de manera precoz”.porque es el ABC del control anual que todas las pacientes, a partir de los 40 años, debemos hacer”. De hecho, la ginecóloga mencionó que, desde hace seis años, durante febrero, realizaba sus controles anuales cuyos resultados hasta 2023 eran normales. “Pero a través de un síntoma, que fue, acudí a una resonancia magnética de mama con contraste, que fue donde, reveló.Fue por eso que la ginecóloga insistió con respecto a que “si la paciente siente que algo le molesta, algún síntoma, algún derrame, que no se quede con la duda porque existen otros métodos de mayor complejidad que pedimos cuando hay un justificativo para determinar tumores muy pequeños”., aclaró al respecto. Y continuó: “Si se hicieron el control en febrero y no estaban, pero hayque aparecen de un mes para el otro, como fue mi caso, porque en febrero no tenía nada y en mayo, a través de este síntoma”.De hecho, reveló que su equipo médico la vio llorar muchas veces “porque es inevitable; la palabra cáncer está asociada a muerte”. Tras lo cual, la Dra. Cabrera pretendió desmitificar esta cuestión:“Lo más importante, como siempre les digo a las pacientes,, recomendó y detalló: “Hay un equipo social, como lo son la familia y los amigos; en mi caso, la señora que está conmigo hace diez años acompañándome; y por otro ladoque se encarga de la cuestión oncológica y compuesto por psicólogo, psiquiatra, quien lleva adelante la parte quirúrgica, la esteticista oncológica que te enseña a manejar el pelo, la peluquera que te explica cómo lo irá cortando para que sea emocionalmente menos agresivo”.“En el cáncer de mama debe trabajar un equipo interdisciplinario en el que el oncólogo dirá las drogas y el cirujano indicará el mejor tratamiento”, refirió la médica del Centro Havva y recomendó:“El cáncer que tengo y que estudiamos en Estados Unidos es una mutación específica de un gen que muta por estrés, por ansiedad, por falta de una alimentación saludable, por falta de una actividad física, por muchas cuestiones; y no es hereditario”, clarificó y argumentó que se sometió a estudios más específicos por sus hijas., aconsejó la Dra. Cabrera.recomendó y agradeció a su familia, su equipo de trabajo y a sus pacientes, el motivo por el cual sigue.Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se celebra mundialmente el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.