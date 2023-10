Últimas semanas para la inscripción al nuevo “IFE”: requisitos

ANSES recuerda que continúa abierta hasta el 31 de octubre la inscripción al refuerzo de ingresos de 94 mil pesos para trabajadores y trabajadoras informales de entre 18 y 64 años, que no cuentan con ingresos registrados ni perciben ningún tipo de asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo.Las personas que se inscribieron hasta el 10 de octubre ya cobraron la primera cuota de 47 mil pesos. En ese sentido, ANSES informa que quienes se anotaron a partir del 10 y su solicitud fue aprobada percibirán las dos cuotas juntas de 47 mil pesos en un pago de 94 mil en noviembre.Para acceder a este refuerzo, las personas no deberán tener:- Trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares)- Jubilación o pensión- AUH, AxE, Asignaciones Familiares o becas Progresar- Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo)- Prestación por DesempleoAsimismo, ANSES realiza una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes.Para más información, ingresar en www.anses.gob.ar/refuerzo-para-trabajadores-informales.