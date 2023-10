Sube la temperatura y anuncian que tras días de calor, llegarán las tormentas

Se prevé que las temperaturas aumenten desde hoy en toda el área central del país, con la entrada de aire cálido y húmedo. En Entre Ríos se espera que en las primeras horas de hoy esté altamente nuboso e inestable. Hay probabilidad de precipitaciones y algunas tormentas dispersas. Los departamentos más inestables serían los del centro y norte provincial. Luego, durante el día, estará mejorando con nubosidad en disminución.



Se estima que empezará a estar de templado a cálido por la tarde, con registros máximos de hasta 27° C



En ese marco, se mantendría el permanente incremento de aire húmedo, lo que lleva a la estimación de nuevas condiciones de inestabilidad de manera muy aislada para el viernes en el este y noreste provincial.



La situación tiende a ser no muy significativa (pese a la presencia de algunas tormentas), y no se esperan importantes caudales de precipitación acumulada. En dichas jornadas, las marcas en los termómetros superarían los 30 grados.



Se anuncian” importantes tormentas y fuertes caudales de precipitación acumuladas para el próximo día domingo, en un primer análisis la zona más inestable sería el norte provincial, aunque se vería afectado todo el ejido”, confirmaron desde Defensa Civil de Entre Ríos.