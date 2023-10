Un obrero cayó desde 8 metros de altura y sufrió lesiones

Foto 1/2 Foto 2/2

El jefe de Policía de San Salvador, Christian Medrano, contó que el hecho ocurrió cuando un hombre de 39 años, identificado como Jesús Ruíz, obrero de la construcción de la ciudad de Concordia, “estaba en el tercer piso de la obra en construcción, donde estaban armando las columnas para hacer la parte interna, por lo que estaban haciendo la parte externa con las maderas y alambres, zafó un alambre según el relato de un compañero, se hace hacia atrás y no ve unas maderas que ya estaban prontas para ser colocadas y cae al vacío”.



El funcionario policial aclaró que el hombre cayó sobre el techo de un vecino sobre calle Francisco Ramírez, por lo que amortiguó la caída, y disminuyó la altura. No obstante, se estima en ocho metros.



“La persona se encontraba muy adolorida. Salud llegó muy rápido. Entró a sala de Rayos en el hospital”, detalló el jefe quien además indicó que “cayó en posición fetal”, y acotó que “se observó la pérdida de placas dentarias”. Asimismo, evaluó que si no hubiera sido por la contención del techo del vecino, quizás estaríamos hablando de una víctima fatal.



El hombre estaba consciente tras la caída.



Posteriormente, la Policía informó que al momento del examen a prima facie presentaría las siguientes lesiones fractura de muñeca derecha, compresión toráxica grave a determinar con tomografía computada, pérdida de placas dentarias inferiores y a la espera de trasladado hacia la ciudad de Concordia, indica el sitio Mercurio Noticias.