Fin de semana largo en noviembre: qué pasará con el feriado si hay balotaje

En las elecciones de este domingo 22 de octubre la ciudadanía definirá quién de los cinco candidatos será el próximo presidente de la Argentina, pero si ninguno alcanza los votos mínimos, puede haber balotaje: qué pasará con el fin de semana largo de noviembre, en ese caso.



Los comicios que tendrán a nivel nacional como protagonistas a Patricia Bullrich, Javier Milei, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman pueden definir este domingo quién es el próximo presidente del país, pero de no alcanzar los requisitos, habrá un balotaje.



Este mano a mano entre los dos candidatos más votados solo se dio en una oportunidad: en 2015, cuando Daniel Scioli enfrentó a Mauricio Macri, quien ganó y se convirtió en el mandatario nacional. En 2003 también se debía definir de esta manera, pero Carlos Menem no participó del duelo con Néstor Kirchner y este se convirtió en presidente.



Conocer cómo saldrán las elecciones este domingo es clave también para determinar qué pasará con el fin de semana largo de noviembre, uno de los últimos del año. Qué pasa si hay balotaje y cómo sería

Si el candidato más votado no alcanza los 45 puntos o supera los 40 con diez de diferencia sobre su perseguidor inmediato, se irá a una segunda vuelta en un mano a mano en donde se definirá el próximo presidente de la Argentina.



Según expresa el artículo 96 de la Constitución Nacional, el balotaje se llevaría a cabo "dentro de los 30 días posteriores" a la primera vuelta. La fecha elegida en este caso es el domingo 19 de noviembre, a solo 20 días de la asunción presidencial.



En ese caso, quien consiga mayor cantidad de votos será el próximo mandatario por los siguientes cuatro años. Qué pasa con el feriado y el fin de semana largo de noviembre

El fin de semana del 19 de noviembre, según el calendario que publica el Ministerio del Interior, sería XL porque el lunes 20 se conmemoraría el Día de la Soberanía Nacional en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado.



Esta situación cambiaría si hay balotaje, porque el día previo serían las elecciones de segunda vuelta para definir al presidente. En 2015 ocurrió la misma situación y el feriado se pasó hacia el siguiente fin de semana para que todos asistan a las urnas.

De repetirse la decisión, algo muy probable, este feriado podría pasarse al viernes 24 o lunes 27 de noviembre, como pasó hace ocho años, ya que los calendarios que se publican pueden estar sujetos a modificaciones. Resta esperar la decisión del Poder Ejecutivo y los resultados de las elecciones de este domingo.