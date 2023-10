Instituto Raúl Varelli realizará un homenaje en el mes de la chamarrita

Integrantes del Instituto Raúl Varelli se van a presentar el 28 de octubre, a las 21 hs, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Oro Verde, donde realizarán un homenaje a la chamarrita.En diálogo con, Varelli dijo que “en el estudio se dedican los chicos. Hace 50 años que enseño, es toda una vida, gracias a Dios. Al festival donde nos presentaremos lo organiza la Comisión Permanente de Homenaje a Linares Cardozo. El 27 de octubre también estaremos en el Centro de Jubilados de la Provincia. El 4 de noviembre estaremos en la Biblioteca Popular y el 25 de noviembre estaremos en la Fiesta de la Cosecha”.“Ver a los chicos haciendo música me trae recuerdos, alegría, ganas de hacer más y darles más. Me encanta, me apasiona, me emociona. Es un trabajo que va con uno, con lo que respira uno, es el arte, el don que Dios nos dio y uno trata de multiplicarlo y darle lo mejor de uno. También recibo lo mejor de ellos, aprendo de ellos”, dijo.Virginia Centurión, de 11 años; Ayrton Halles, de 15 años; y Alma Lapsisqui, de 8 años, estuvieron en el programa, de, y deleitaron con parte del repertorio.