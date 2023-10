"Las guerras son las grandes enemigas del diálogo universal", lamentó el Papa

"La explotación es uno de los orígenes de la guerra. El otro origen es de naturaleza geopolítica, relacionado con el dominio territorial", expresó el Papa Francisco en una entrevista con Télam, en la que también abordó otros temas, como el de los falsos mesías, la inteligencia artificial, el Sínodo en curso y los viajes apostólicos que le gustaría realizar.Habló primero sobre las muchas crisis que enfrenta nuestro mundo hoy. "Me gusta la palabra crisis porque tiene un movimiento interno", dijo el Papa. "De una crisis se sale, hacia arriba, no mediante maquinaciones. Se sale de ella hacia arriba, o no se sale de ella". "Quien quiere salir por otro lado solo convierte ese camino de salida en un laberinto, siempre dando vueltas en círculos".Destacó además la importancia de enseñar a los jóvenes a resolver crisis, diciendo que “trae madurez” y nos enseña a reconocer a los falsos mesías.Bernarda Llorente, que realizó la entrevista, preguntó al Papa: “¿Qué le falta a la humanidad y qué le sobra?”El Papa Francisco respondió destacando la necesidad de promover "valores verdaderos"."Nuestro mundo carece de protagonistas de la humanidad que demuestren su papel humano", dijo. "A veces, observo que falta la capacidad de gestionar las crisis y hacer surgir la propia cultura. No tengamos miedo de dejar que los verdaderos valores de un país salgan a la luz, a la superficie. Las crisis son como voces que señalan dónde debemos actuar", agregó.El Papa Francisco enfatizó también la dignidad del trabajo y el grave pecado de la explotación."El trabajo nos da dignidad. Sin embargo, la mayor traición a este camino hacia la dignidad es la explotación", afirmó. "Explotar a las personas para beneficio personal es uno de los pecados más graves".El Papa señaló que algunas personas lo llaman 'dictador' cuando comentan sus encíclicas sociales. "No es cierto. El Papa toma el Evangelio y dice lo que dice el Evangelio", puntualizó. "Ya en el Antiguo Testamento, la ley hebrea exigía el cuidado de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Si una sociedad cumple estas tres cosas, todo va de maravilla.""Y aclaro que no soy comunista, como dicen algunos. El Papa sigue el Evangelio", dijo el Papa Francisco.

Preguntado sobre la inteligencia artificial, el Papa ha remarcado que “la pauta de un progreso cultural es la capacidad que tenga el hombre y la mujer de manejarlo, asimilarlo y regirlo. O sea, el hombre y la mujer son señores de la Creación, y en eso no hay que claudicar. El señorío de la persona está sobre cualquier cosa. El cambio científico serio es progreso. Hay que estar abierto a eso”.Volviendo al tema de la guerra, hizo un llamado a las naciones a buscar el diálogo con la esperanza de lograr la paz. "Creo que el diálogo no puede ser sólo nacionalista", afirmó. “Es universal, especialmente hoy en día, con todas las facilidades de comunicación disponibles. Por eso hablo de diálogo universal, de armonía universal y de encuentro universal. Por supuesto, el enemigo de esto es la guerra".El Papa Francisco dijo que cree que la "explotación" y el "dominio territorial" son el origen de las guerras "fomentadas por las dictaduras".Para la construcción de la paz y del bien común, el Santo Padre llamó a la autoconciencia nacional. “No puedes dialogar con los demás si no tienes conciencia de tu posición. Cuando dos identidades conscientes se encuentran, pueden dialogar y dar pasos hacia el acuerdo, el progreso y el caminar juntos."Respecto al Sínodo sobre la sinodalidad -actualmente en curso-, el Papa Francisco reconoció que la Iglesia necesita adaptarse a los tiempos de cada época."Desde los inicios del Concilio Vaticano II, Juan XXIII tuvo una percepción muy clara: la Iglesia tenía que cambiar. Pablo VI estuvo de acuerdo y continuó con eso, al igual que los Papas que le sucedieron", dijo. "No se trata sólo de cambiar la moda, sino de un cambio que promueva la dignidad de las personas. Y en eso radica la progresión teológica, en lo que respecta a la teología moral y a todas las ciencias eclesiásticas, incluso a la interpretación de las Escrituras, que ha progresado según los sentimientos de la Iglesia. Siempre en armonía".El Papa Francisco concluyó la entrevista con una descripción de su relación con Dios. “El Señor es un buen amigo”, dijo el Papa. "Él me trata bien", añadió.También destacó la importancia de poder reír y de abrazar la virtud de la esperanza: "No podemos vivir sin esperanza. Si cortamos las pequeñas esperanzas de cada día, perderíamos nuestra identidad", dijo. "No nos damos cuenta de que vivimos de esperanza. Y la esperanza teológica es muy humilde, pero es lo que sazona los condimentos diarios”.Respecto a sus viajes apostólicos, el Papa Francisco dijo que le gustaría venir a la Argentina. "y hablando de los lugares más lejanos", dijo, "aún me queda Papúa Nueva Guinea".