¿Cuántos huevos se pueden comer a la semana? lo que recomiendan los expertos

¿Cuántos huevos se deben comer a la semana?

Frito, cocido, pochado, a la plancha, en tortilla... El huevo ofrece numerosas opciones a la hora de cocinarlo y se trata de un alimento muy nutritivo que no puede faltar en ninguna dieta saludable, ya que es rico en proteínas, grasas monoinsaturadas, hierro, zinc, fósforo, potasio, calcio, ácido fólico y vitaminas de tipo A, D, E, B3 y B12. No obstante, existen muchos prejuicios alrededor de él que hacen que haya gente que limite su consumo. ¿El principal? El pensamiento de que aumenta los niveles de colesterol en sangre, algo que diversos estudios han demostrado que es falso.

¿Qué beneficios tiene comer huevo todos los días?

La doctora Isabel Belaustegui desmiente en el canal de YouTube de Vida Potencial que los huevos aumenten los niveles de colesterol, por lo que se pueden consumir tranquilamente. No obstante, apunta que la cantidad semanal depende de la edad, el sexo y el estado de salud. "Los adultos sanos pueden comer 3 o 4 huevos al día sin ningún problema, incluso más. En mujeres, sin embargo, conviene tomar algo menos: 1 o 2 al día. Además, se debe evitar en caso de enfermedades quísticas, como de ovario o de mama", explica.

¿Cuántos huevos se pueden comer a la semana, según la OMS?

En la compañía de asistencia sanitaria Asisa enumeran los principales beneficios del consumo de huevos. Estos son los siguientes:Alto poder saciante, ya que nos aporta vitalidad.Mantiene el equilibrio entre grasas saturadas e insaturadas.Sus proteínas favorecen el desarrollo en los niños y ayudan a la conservación de la masa muscular.Las vitaminas y oligoelementos del huevo tienen una potente acción antioxidante y ayudan a proteger al cuerpo de procesos degenerativos.Buen aliado contra las enfermedades cardíacas y durante el embarazo al ser rico en ácido fólico.La colina que contiene ayuda a regular los estados de ánimo y la memoria.La clara de huevo se indica para dietas de adelgazamiento al no contener prácticamente grasas.

¿Cuál es la forma más sana de comer huevos?

¿Cuándo no se puede comer huevo?

¿Cuántos huevos se pueden comer al día para ganar masa muscular?

¿Cómo afecta el huevo al hígado?

¿Qué pasa si se come mucho huevo y se hace ejercicio?

¿Qué tiene más proteína, el huevo crudo o cocido?

¿Cuántos huevos puede comer un niño a la semana?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir, al menos, 1 huevo al día para la población en general y unos 3 o 4 a la semana en personas que tienen el colesterol alto.Obviamente, el huevo es más o menos saludable dependiendo también de la forma en la que se consume y de los alimentos con los que se acompañe. Lo recomendable es tomarlos hervidos o escalfados, ya que no aportarás más calorías. Lo contrario sucede cuando los comes fritos o revueltos, ya que en ese caso estás sumando al plato una mayor cantidad de grasa.Además de los alérgicos, ya apuntamos que las mujeres con enfermedades quísticas no deben comer huevos. Además, tienen que restringir su consumo personas con problemas circulatorios o con niveles elevados de ácido úrico. En caso de tener el colesterol alto o trastornos relacionados con el hígado, cada caso debe ser analizado de manera individual.Gracias a sus proteínas, el huevo es un gran aliado para ganar masa muscular. Para conseguirlo, lo recomendable es tomar unos 3 o 4 huevos al día, preferiblemente cocidos, y combinarlo con ejercicio.Ya apuntábamos que las personas que sufren problemas relacionados con el hígado deben consultar si reducir o no el consumo de huevo, pero no es necesario eliminarlo, como indican desde la Fundación para el Estudio de las Hepatitis Virales (FEHV). "Podemos incluirlos en nuestra dieta si padecemos alguna enfermedad hepática", señalan. Y es que este órgano se aprovechará de los múltiples beneficios del alimento.Durante el ejercicio se daña el tejido muscular y se produce un mayor estrés oxidativo por el elevado consumo de oxígeno. Las proteínas y otros nutrientes del huevo ayudan a reparar estos problemas, de ahí que sea un alimento esencial en la dieta de muchos deportistas.Además de exponerte al riesgo de sufrir una toxiinfección alimentaria, si consumes huevo crudo estarás tomando menos proteínas que si lo tomas cocido. En el primer caso se obtienen apenas el 50% de las proteínas de este alimento, mientras que en el segundo, sería el 91%, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

La dietista y nutricionista Mónica Acha recomienda que, hasta los 8 años, los niños pueden tomar hasta 3 o 4 huevos a la semana y, a partir de entonces y hasta la adolescencia, es recomendable que coman 1 al día.