Videos: con payadas y sentidos aplausos, despidieron los restos de Tape Chaná

El recuerdo del payador Marcelo Cequeira

Sobre el Tape Chaná

Momentos de emoción se vivieron en el último adiós al popular artista Wilker Hugo Izaguirre Sandoval conocido como “Tape Chaná”. Los restos del payador y jinete, oriental de origen, pero entrerriano por decisión de vida, fueros sepultados este lunes en el cementerio de la localidad de San Justo (departamento Uruguay).accedió a videos que muestran las payadas, recitados e improvisaciones que interpretaron Corcho Díaz, de Córdoba; Uberfil Concepción de la República Oriental del Uruguay; Aníbal Galop de Herrera; Iván Hoftetter de María Luisa; Liliana Salvat e hijo, ambos de Chajarí.Los intérpretes improvisaron sus recitados al pie de féretro y, entre lágrimas y aplausos, brindaron el último adiós al “payador de sangre charrúa”, como se definía.“El arte del payador y el ambiente del tradicionalismo está de luto con la partida del Tapecito”, lamentó ael payador Marcelo Cequeira, quien era su amigo y colega. “El Tape fue muy compañero, compartimos muchos escenarios, payadas en contrapunto, tanto en Argentina como en Uruguay, días de campo, caza y pesca, cantamos y deliberamos algunos temas juntos; y con él se va una parte del tradicionalismo porque toda su vida fue muy buena gente”, comentó.“Fue un hombre que hace muchos años cruzó a nuestra Argentina desde su patria natal porque nació en Mercedes, departamento Soriano; él vino en los ´70 de la mano de Marcos Tosi, `El manco hilacha´, y después estuvo afincado en la casa de Don Ramón Viganoni, conocido por ser el capataz de campo del festival de Diamante, donde el Tape fue un referente”, repasó Cequeira en relación a la figura del payador que dejó su huella en los campos de jineteada de Entre Ríos.Y continuó: “Nos quedará grabada su sonrisa porque era un hombre que no tenía un día malo; cuando llegabas a su casa, él estaba a disposición y en las fiestas a colaboración, el Tape era el primero que estaba”.“Es muy difícil que hoy no haya un corazón dolido por la partida del Tapecito”, destacó el payador y cerró: “Un minuto de silencio no vale para alguien que canta porque mientras se canten sus versos, se lo mantendrá vivo a él y su legado”.Hugo Izaguirre, reconocido popularmente como El Tape Chaná, se desempeñaba como jinete, aunque su verdadera pasión era ser payador. Oriundo de Mercedes (Uruguay), llegó a los 13 años a Argentina. Por un tiempo, se radicó en Buenos Aires y posteriormente llegó a Entre Ríos.El Tape como jinete fue uno de los más grandes, logrando premios nacionales e internacionales y en el arte payadoril este artista fue uno de los más reconocidos a nivel nacional, participando como animador de incontables grandes festivales, resaltóMuy requerido en diversas presentaciones en el departamento Villaguay cosechó muchos amigos y admiradores que supieron de su entereza como persona y profesional.El Tape dominaba esa vieja y extraordinaria arte que combina las palabras, la repentización y la música y era un referente indiscutido en el género. Era autor de numerosas canciones, de la cual quizás la más valorada y recordada es “Un día en el pajonal”, donde el Tape describió, en buena medida, su propia vivencia y compuso así una de esas canciones que entran en el corazón y la mente del pueblo. La chamarrita “Un día en el pajonal” ha sido grabada incluso por otros artistas (como Catherine Vergnes, entre otros) y hasta hay un tutorial en YouTube para aprender a tocarla.