Un eclipse solar anular paralizó a multitudes en todo el continente americano

Miles de personas en todo el continente americano miraron al cielo el sábado para presenciar un raro fenómeno conocido como eclipse solar anular, cuando la luna pasa por delante del sol, produciendo momentáneamente la apariencia de un "anillo de fuego" en el cielo."Es de esas cosas que no te puedes perder, dijo Óscar López, de 26 años, quien viajó desde Ciudad de México a la ciudad de Campeche, en el sur de México, para ver el eclipse. "Es padrisimo. Fuimos muy afortunados como seres humanos de poder presenciar este tipo de cosas".La agencia espacial estadounidense NASA dijo que el eclipse seguía una trayectoria desde el noroeste del Pacífico de Estados Unidos, sobre California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y Texas, cruzando partes de México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia y Brasil antes de terminar al atardecer en el Océano Atlántico.López y su familia estaban entre los cientos de espectadores con gafas de sol que se reunieron para ver la luna deslizarse lentamente sobre la superficie del sol de la mañana en Campeche, una pintoresca ciudad de la época colonial en el extremo occidental de la península de Yucatán.Un eclipse solar anular ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el sol en un momento en que la luna está en su punto más alejado de nuestro planeta o cerca de él. No oscurece completamente la cara del sol, a diferencia de un eclipse solar total.En cambio, crea la imagen de un anillo brillante en los contornos del sol que rodea el disco oscuro de la luna.Isaac Solís, de 26 años, editor de video en México, eligió el eclipse para proponerle matrimonio a su novia Alondra de Jesús Aguilar, de 27 años, mientras miraban el sol en Campeche."Para nada me lo esperaba", dijo Aguilar. "Estoy muy contenta. Realmente estoy segura que con él quiero pasar toda la vida".