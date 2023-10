Últimos kilómetros

Desde este viernes la ruta que une Hasenkamp- Paraná se convirtió en un inmenso corredor de fe. Más de 20.000 personas se consagraron a la Virgen y peregrinan pidiendo y agradeciendo a “La Mater”.Elonce realiza una cobertura especial en el marco de La 41º edición de la Peregrinación de Los Pueblos donde registró el paso de los fieles por cada una de las estaciones y además dialogó con los presentes.Para las 14 horas, la columna de peregrinos había avanzado mucho en el recorrido. En el tramo final. Elonce dialogó con los presentes que a pesar de estar cansados, cantaban y se ayudaban unos a otros."Hace 21 horas que estamos caminando y se vive muy especial el último tramo porque nos ponemos a pensar en todo lo recorrido y cuando llegás al Santuario, las lágrimas empiezan a asomar”, mencionó uno de los peregrinos, quien hace 16 años que realiza la muestra de fe.En tanto, un sacerdote, destacó que “en los momentos diurnos de marcha estuvimos confesando y mucha gente espera a este momento para acercarse al sacramento de la reconciliación”.“Es una caminata donde pedimos y agradecemos por la familia y la salud. Ya nos queda poco y es una emoción muy grande”, dio cuenta una peregrina.

Con la Madre estas llenas de amor

Cuarta Parada: almuerzo

Video: Motivados por la Fe, peregrinos emprenden el último tramo hasta La Loma

Testimonios

Más fotos

Video: Más testimonios de Fe en la Peregrinación de los Pueblos

Video: Demostración de fe: peregrinos caminan hacia Paraná

Video: Miles de fieles realizan la Peregrinación de los Pueblos: Los testimonios

Una mujer que estaba muy emocionada, ponderó la peregrinación y aseguró que “le hace bien al alma, la presencia de la Mater nos llena y reconforta. La bendición es increíble, días después de la marcha se comienzan a ver las bendiciones”.“Seguimos caminando con a pesar de las ampollas y contracturas, pero agradecemos a la Virgen y oramos”, mencionó un hombre.Por su parte, una joven de 17 años, contó que es la primera vez que realiza junto a su mamá la peregrinación de los Pueblos. “La pasamos muy lindo, es una experiencia que no se olvida”En tanto su madre, destacó que “es una bendición que me acompañe mi hija, venimos a agradecer por todo lo que la Mater nos da diario”.Para las 12:30 los peregrinos almorzaron en Sauce Montrull y luego de un descanso de unas dos horas para luego retomar el último gran tramo de la peregrinación., y estamos contentos de poder dar con abundancia el almuerzo para los peregrinos que están llenos de fe"."Tratamos de organizar todo lo más rápido posible, porque los peregrinos deben comer y seguir la caminata", expresó otra servidora.En tanto, un peregrino que estaba almorzando, contó que "estamos por encarar el último tramo y queremos llegar lo mejor posible"."Estamos llenos de alegría, par e inundados de la gracia de la virgen", sostuvo al agregar que peregrinó pidiendo por la familia, el país y la paz.En cada nueva edición, en vísperas del Día de la Madre, la Mater (la Virgen de Schöenstatt) convoca a una multitud de peregrinos en la Ermita de Hasenkamp, que unen a pie los 90 kilómetros hasta llegar al Santuario en Paraná, tras 26 horas de marcha.Según conoció Elonce, luego del almuerzo los peregrinos caminarán sin cesar hasta el Parque Industrial – donde harán una breve pausa reorganizativa- y seguirán hasta el Santuario La Loma donde se realizará la multitudinaria Misa.Una peregrina indicó: “Muy linda procesión”.“Vamos muy feliz, con otro año más de peregrinación. Estoy acompañando a mi hija de 12 años y a mi sobrino por primera vez”, señaló un hombre.“La comunidad de Diamante reza por Micaela Ibarra, pero necesitamos que todos los peregrinos recemos por ella”, sostuvo una mujer.Asimismo, una peregrina comentó: “Vengo muy bien y contenta, reviviendo la fe, el amor donde eso es la Virgen. Mi familia me está esperando en Paraná”.A su vez, una mujer, oriunda de Viale, contó: “Venimos bien con mucha fe y a pura marcha”.