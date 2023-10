Imágenes: fieles retomaron la marcha y continúan con la peregrinación

Video: Miles de fieles realizan la Peregrinación de los Pueblos: Los testimonios

: una gran multitud comenzó desde esa ciudad una nueva demostración de fe. Miles de fieles caminan durante unas 26 horas, para recorrer los 90 kilómetros de la Peregrinación entre las ciudades de Hasenkamp y Paraná.”, los fieles partieron esta tarde desde la ermita de Hasenkamp para peregrinar hacia el Santuario de Schöenstatt, en Paraná.acompaña a los peregrinos en esta demostración de fe.En cada nueva edición, en vísperas del Día de la Madre, la Mater (la Virgen de Schöenstatt) convoca a una multitud de peregrinos en la Ermita de Hasenkamp, que unen a pie los 90 kilómetros hasta llegar al Santuario en Paraná, tras 26 horas de marcha.Aproximadamente a las 5 de este sábado se hizo la parada de El Palenque. Hasta allí, los peregrinos recorrieron 43 kilómetros a pie. Para las 9 de la mañana los peregrinos emprendieron su camino hacia Sauce Montrull que se espera la llegada para las 12,30, y a las 14 empezarán a recorrer el tramo casi final del recorrido.“Nos moviliza el amor y la fe”, dijo una mujer al destacar que “no hay cansancio que nos detenga”.Por su parte, un hombre mencionó que hace 35 años que es servidor. “Se siente un amor muy grande. A los argentinos no hace falta mucha fe, esperanza y acá estamos renovarla todos los años”.“Venimos bastante bien, la noche fue un poco difícil, pero por suerte la venimos caminando”, dio cuenta una mujer al detallar que “es una emoción enorme. La fe por mi familia me llama a estar acá”.En tanto, una mujer contó que “madre significa amor y la vida es un peregrinar. Sigo por el amor a mi familia”.“Hago la peregrinación desde 1989, éramos 70 cuando arrancamos, era muy poca gente y ahora es algo inexplicable. Cuando llegas, ves a nuestra madre y a la puesta del sol. Es hermoso, y todo es agradecimiento”, mencionó una mujer,“Llegar a la Loma es inexplicable, pedimos salud y le gradecemos a mater poder llegar hasta ella. Este tramo es el que más se siente, pero con fe y amor llegaremos”, dio cuenta una peregrina al destacar que este año van “más ligero”.“Cuando hago la peregrinación pienso en mis padres, hijos y nietos. La Mater nos da fuerza para llegar y cargarnos de energía”, cerró.Un hombre que llevaba un cuadro con la imagen de la Virgen expresó: "Esta es una Mutter peregrina que mi señora peregrina en Colonia Avellaneda y en estos eventos me la presta un ratito”."En este trayecto se piensa mucho en la familia, los compañeros de trabajo que piden y nos piden que recemos por ellos, y eso nos da fuerza para seguir", agregó.En tanto, un representante de la Escuela Raúl Jorge Bueno manifestó: "Soy capacitador de la escuela y vengo en representación de ella. Me encanta participar, y como el domingo es el Día de la Madre, en homenaje a ella hago la caminata".Una mujer remarcó: "Más allá de que el Día de la Madre es todos los días, hacer esto es un mimo más para mamá. Soy de Diamante y esta es mi segunda vez peregrinando. Los pies arden, pero es algo tolerable, la fe nos ayuda a seguir"."Agradecimiento y pedido fue lo que me motivó a venir. Soy de Gobernador Etchevehere", indicó una mujer.Un joven manifestó: "Andamos cansaditos, pero ya estamos llegando. Vinimos por una promesa con mi pareja, además de pedir por salud"."Simplemente se agradece el trabajo y la salud", esbozó una peregrina.Una joven de General Ramírez enunció: "Nos motivó a venir la fe y confiar en la Virgen que siempre está presente"."Venimos cansados, pero es un cansancio con satisfacción. Si Dios quiere, vamos a llegar, y si no llegamos, iremos hasta donde el cuerpo de. Esta peregrinación es fundamentalmente para agradecer. ¡Viva la madre!", dijo un hombre.Una mujer expresó: "Vamos muy cansadas, pero se buscan las fuerzas. Vine a agradecer porque fui mamá y me costó mucho, pero lo logré; también para pedir por la salud de mi papá. Esta es nuestra primera experiencia"."Este tramo ya es complicado, pero seguimos con mucha fe. Soy de Paraná, vengo con los servidores de la loma", contó otra mujer.Las antorchas iluminaron el camino de los feligreses que marchan hacia el Santuario de La Loma. Anoche, en la zona de Cerrito, se dio uno de los momentos más emotivos. La segunda parada fue en la estación del ferrocarril de Cerrito, desde donde salieron con antorchas y miles de agradecimientos y pedidos.Pasadas las 19:30, los peregrinos comenzaron a llegar a la primera parada en el paraje frente a la casa de familia Podversich, voluntarios los esperaron con hidratación y comida para recargar energías. Ahí descansaron hasta las 21 para continuar hasta Cerrito.dialogó con los primeros fieles que arribaron al primer descanso de la peregrinación.“Ya descansamos y estamos listos para continuar, repusimos energías y ahora seguimos. Es una alegría y estamos muy motivados”, dijo un hombre al agregar que “en cada paso que doy pienso en mi familia”.En tanto, una mujer destacó que “ahora se viene el tramo más difícil, pero el más lindo. Emociona llegar a Cerrito y que la gente nos esté esperando con las luces”.Por su parte, otra peregrina destacó que “es muy emocionante estar acá, la fe moviliza muchísimo y juntos nos animamos a seguir caminando”.Un peregrino de El Pingo manifestó: “Esta es la segunda caminata, la primera la hice como servidor y ahora como peregrino. Tengo muchos sentimientos encontrados en este momento, pero confío en que voy a llegar bien. Se siente ansiedad y un poco de miedo, pero tenemos mucha fe. Pedimos salud para la familia y vamos con mi novia a pedir algo especial también”.Un peregrino de Paraná manifestó: “Esta es la segunda vez que participo, es algo muy hermoso poder formar parte.“Muy contento y muy ilusionado de esta nueva peregrinación, somos de la comunidad El Pingo, y esta es mi décima peregrinación. Caminamos con la misma fe de siempre por nuestra madre. En esta oportunidad, es básicamente para agradecer por todo”, comentó un joven.. Cada uno de nosotros camina por amor”.Otra señora de Paraná dijo: “Esta es la décima vez que vengo. Lo que me trae aquí es la fe y las ganas de pedir por mi patria, mi familia y mi ciudad”.“Esta es la segunda vez que participo. Vine a agradecer y esta vez también seguimos agradeciendo por la vida. Somos de Villaguay y vinimos dos colectivos completos”, añadió otra mujer.Desde Cerrito, una mujer indicó: “Hace muchos años participamos en la peregrinación, ySomos una familia muy grande las que estamos participando”.. Este año vine a agradecer, principalmente por la salud. Somos de Colonia Avellaneda y estamos con tres amigas”, dijo una mujer.En tanto, el sacerdote, Pablo Pérez, proveniente de Córdoba, que pertenece a la comunidad de los Padres de Schöenstatt, contó que es la cuarta vez que peregrina. “Vengo con muchas intenciones y con la fuerza de la Mater y esperamos rodearnos del amor de María”.Una mujer de Hasenkamp indicó: “Ya perdí la cuenta de las ediciones en las que participé, pero todas son muy distintas. Siempre agradeciendo y pidiendo por lo que uno hace”.Un señor dijo: “Estoy aquí por promesas y agradecimiento a la virgen. Hace varios años participo”.Una pareja de Paraná comentó: “Esta es la primera vez que participamos y el motivo por el que lo hacemos es por fe”.Una mujer de Ramírez comentó: “Es la primera vez que participo, y el motivo es agradecer y pedir salud para mí y mi familia. Se me puso la piel de gallina con el inicio”.“Esta es la primera vez que participo y estoy muy feliz. El motivo es agradecer y pedir por nuestra patria”, contó una mujer de Paraná.Un hombre que caminaba junto a su esposa expresó: “Esta es la primera vez que participamos, queremos pedir por la familia. Creemos que hace falta mucha unión en las familias y en nuestro país. También llevamos peticiones y agradecimientos de amigos”.“Venimos bien, yendo ligero y es una linda experiencia. Tengo muchos motivos para hacerla, pido y agradezco”, mencionó una joven al sostener que “es un amor enorme”.En tanto, otra de las peregrinas señaló que “es la novena vez que hago la peregrinación, la esperanza que todo cambie es lo que nos motiva. Nos llena el corazón y en la Madre ponemos todo nuestro amor y la energía”.La primera parada fue en el paraje frente a la casa de familia Podversich, desde las 19,30 y hasta las 21.La segunda parada, en la estación de Ferrocarril de Cerrito, punto al que se esperó llegar a medianoche. Allí el descanso se extendió hasta las 2 del sábado.La tercera, en el acceso a El Palenque, desde las 5 del sábado y hasta las 7. Allí se sirvió el desayuno a todos los peregrinos.La cuarta parada será en Sauce Montrull. El horario previsto de llegada es mediodía. Allí el descanso se extenderá hasta las 14. Se servirá el almuerzo.El último descanso será en Paraná, obre Avenida Almafuerte, a la altura de Cartocor, en la zona del Parque Industrial.La llegada al Santuario de La Loma, en barrio Paracao, se estima para las 19.