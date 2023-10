Piden declarar la Emergencia Habitacional en Colón

Debido a la diferencia de cambio que existe entre Argentina y la República Oriental del Uruguay, desde hace un tiempo las ciudades entrerrianas de la costa del Uruguay han tenido diversas situaciones habitacionales respecto a los valores de los alquileres y también a la demanda y oferta.



Elonce dialogó con vecinos de la ciudad de Colón, quienes contaron sobre la problemática que están viviendo, cómo afecta el tipo de cambio y además qué solución proponen al respecto.



"La situación actual es que los propietarios de inmuebles alquilan las viviendas a extranjeros ya que pueden cobrar el mes en dólares y eso afecta a que los colonenses no tengan posibilidad de alquilar, porque los valores de los alquileres son muy altos", explicó uno de los damnificados, Pablo, a Elonce.



Asimismo, agregó que "esto también ocasionó (desde diciembre hasta ahora) que haya alrededor de 150 desalojos porque los propietarios prefieran alquilar sus viviendas a uruguayos", subrayó al tiempo que aseguró que la situación de los ciudadanos de Colón es "critica".



En esta misma línea, otro de los presentes, Francisco, detalló que "los desalojos tienen que ver con varias problemáticas, como alquileres informales (que hay unos 600 en toda la localidad). Esto produce un abuso en el alquiler, ya que suben los precios constantemente y además se presentan problemas como que los propietarios no se hacen cargo de los problemas de las viviendas. También hay casos de que los propietarios cobran un monto fijo de luz porque un mismo medidor está en dos casas".



Ante esta situación "muchos están viviendo en casas prestadas de familiares, o viven dos o más familias en una casa. En este momento se cobra por mes 200 dólares un alquiler de una casa, algo que es similar a un sueldo de una persona que trabaja en Colón. Son muchos los inconvenientes que se generan para encontrar vivienda", expresó al sumar que "muchos no aceptan familias con hijos o mascotas".



Al ser consultado por cuál sería la solución al respecto, mencionó que "se presentó un proyecto vecinal para que se obtengan terrenos financiados para construir viviendas propias, para generar una oferta impositiva y a raíz de eso se empezaría un banco de tierra y a través de sorteos se adquirían un terreno por familia".



Finalmente, informaron que la ciudad de Colón se presentaron diversos proyectos sobre este tema y la semana próxima se comenzarán a tratar. "De todos se buscará llegar a uno superador", indicaron.