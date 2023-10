Piden declarar la Emergencia Habitacional en Colón

Este martes, el bloque 17 de Octubre ingresó al concejo deliberante un proyecto de ordenanza con el que pretenden hacer frente a la falta de viviendas en la ciudad de Colón.



“Declarar la Emergencia Habitacional por el término de 24 meses, con el objeto de generar y aplicar soluciones eficaces, oportunas y progresivas frente a la crisis declarada, que concilien los parámetros del derecho al acceso a una vivienda digna, acceso al hábitat, todo ello de conformidad con la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional sobre Derechos Humanos, la Constitución Provincial, las normas provinciales y municipales derivadas a través de procedimientos establecidos en la presente ordenanza, las normas concordantes y las que en su consecuencia se dicten”, dice el artículo 1.



A la vez, propone “suspender por el término de un año, contado a partir de los 30 días de la sanción de la ordenanza, nuevas habilitaciones comerciales de unidades destinadas a alojamientos turísticos, que pretendan incorporarse a la nómina actual”.



En consonancia con este punto, otorgarían “un plazo de 30 días contados a partir de la promulgación de la presente, a los fines de que aquellos que a la fecha de sanción no hayan realizado las habilitaciones comerciales destinadas a alojamientos turísticos, puedan realizarlo, en un máximo de 10 unidades por titular, contabilizando para ello las ya existentes en la nómina actual”.



Elonce dialogó con tres vecinos que contaron quye este problema se da “por varias cuestiones. Una de ellas es que hay muchos alquileres informales, unos 600, y eso causa un abuso de los propietarios a la hora de aumentar cuando quieren y no brindar soluciones ante los problemas que les van surgiendo a los inquilinos y otro gran problema son los extranjeros que tienen mayores ventajas”.



En este sentido, destacó que tras diversos reclamos de los vecinos, este grupo de personas comenzaron a asesorar a los vecinos que tienen inconvenientes por alquilar de manera informal. “Muchos son relacionados a servicios porque por ejemplo le cobran un monto fijo de luz (ya que el medidor es compartido con otras viviendas) y no sabe cada inquilino cuanto gasta”



Al ser consultado sobre la falta de viviendas, otro de los presentes contó que muchas personas buscan casas en ciudades cercanas. Muchos extranjeros vienen, por el beneficio del tipo de cambio, y consiguen ellos mejores propiedades y de esta manera se genera que un alquiler cueste desde 200 dólares en adelante.