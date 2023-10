Vizental, el frigorífico que marcó un antes y después en General Ramírez

El frigorífico Vizental fue la empresa más importante que terminó generando crecimiento en la ciudad de General Ramírez entre las décadas del 50 y 80 del siglo pasado. El microrememoró la historia de esta emblemática industria.Con la idea de realizar un documental, hace un año y medio comenzó una investigación que intentó buscar las voces de aquellos trabajadores que habían sido parte del mismo. Cuando empezó a trabajar, en 1954, la localidad era muy pequeña y las calles que hoy son de asfalto, eran de tierra.La fábrica comenzó en una casa más pequeña y se fue transformando en la empresa más importante de la localidad. En el momento de mayor auge hubo 250 trabajadores.Exportaba no solamente a países cercanos, sino que llegó a vender las carnes a Europa o Estados Unidos. Fue una fuente de trabajo de la cual dependían muchas familias.La ciudad fue creciendo en cuanto a comercio y el desarrollo de otras áreas, siempre en el contexto de prosperidad de esta industria. Según recuerdan quienes trabajaron allí, se compartían no sólo la rutina laboral, sino también momentos familiares y personales, como casamientos o cumpleaños.Hacia 1980 comenzó una decadencia por un contexto económico desfavorable. Esto llevó a que el frigorífico cierre sus puertas. Fue reabierto un tiempo después pero ya no era lo mismo. Muchos integrantes de familias se habían ido a buscar trabajo a otras localidades. Fue una etapa triste y hubo un decrecimiento en la población.Mucho tiempo después el inmueble fue vendido, no reabrió sus puertas, pero ha quedado en el recuerdo de los ramirenses.