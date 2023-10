Cambios en la Ley de Alquileres y la odisea de conseguir vivienda

Ferrando: “El problema que tienen hoy los locadores y locatarios es el déficit habitacional"

En la madrugada de este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó el proyecto que establece modificaciones a la Ley de Alquileres: la nueva norma establece que los contratos tendrán una duración de tres años, se pactarán en pesos y se actualizarán cada seis meses, usando el Índice "Casa Propia".Pese a que destacan algunas mejoras, las partes involucradas emitieron sus críticas y dejaron en claro, que la Ley modificada, no soluciona la crisis de la falta de viviendas para alquilar y tampoco, resuelve los inconvenientes y los altos costos que deben afrontar los inquilinos, como tampoco, favorece a los propietarios que ponen a disposición del mercado, su inmueble.Los cambios en la Ley disminuyen el porcentaje de actualización de los alquileres y eso, favorece a los inquilinos. Pero este punto, fue motivo de objeciones por parte de los corredores inmobiliarios, quienes argumentan que “queda totalmente descontextualizado y brinda menor rentabilidad a los propietarios”.Por su parte, el representante de los Inquilinos Agrupados, expresó que la ley modificada genera una “sensación ambivalente” y cuestionó la falta de definición sobre las comisiones inmobiliarias, que según opina, “debería abonarla el propietario y no el inquilino, porque los inquilinos terminamos pagando más impuestos que el propietario”.“Nunca antes se vio, que la gente alquile sin conocer la propiedad. Tampoco, ocurría que se deban hacer listas de espera, de potenciales inquilinos para un inmueble”, admite un corredor inmobiliario que dialogó conEn busca de acceder a una vivienda los inquilinos se ven forzados a la informalidad de contratos y en algunos casos, quedan expuestos a estafas.Los inquilinos opinan que esta situación no se resuelve con la ley modificada y alquilar una propiedad sigue siendo una odisea.El tema fue debatido en, programa que se emite por. En ese sentido, el corredor inmobiliario, Walter Ferrando, manifestó: “Lo que se hizo fue modificar el índice de actualización, con algunos beneficios impositivos para los propietarios, pero eso no resolverá la situación del mercado inmobiliario y la de alquileres, porque el problema de fondo de la cuestión de alquileres es el déficit habitacional, el cual consiste en la imposibilidad de que las personas accedan a una vivienda propia”.“Actualmente, la modificación nueva es de seis meses, pero el índice es inferior a la inflación. Por tal motivo, perjudica al locatario que forma parte de la relación contractual. No es solamente alquilar un inmueble para el propietario, sino que este último debe mantenerlo para el uso”, indicó.“En la actualidad, las renovaciones se hacen en el mes 13 y 25. Esta modificación beneficia en parte al inquilino porque el índice de Casa Propia va por debajo de la inflación. Lo que sucede es que la relación locativa se hace de a dos, donde una de las partes al verse afectada, lo que logra es la retracción de oferta o el mismo panorama que tenemos hoy en día”, expresó.“Otra necesidad que tenemos como entrerriano es desacoplar nuestro mercado inmobiliario al de Buenos Aires porque esta provincia tiene una oferta y puede responder”, sostuvo.“En Paraná no tenes mercado, pero tal vez hay algún propietario que alquile al dólar oficial porque tiene una propiedad muy importante, pero es un valor de referencia para resguardar el bien”, comentó.“Con la Ley actual, durante 12 meses los incrementos son en los meses 13 y 25 por el ICL (Índice de Contrato de Locación). El problema es que al inquilino le conviene, pero al propietario no”, agregó.“El problema que hoy tienen locadores, locatarios, inmobiliarios y todo el conjunto, es el déficit habitacional, es decir, Paraná no se puede comparar con una ciudad como Nueva York ni siquiera con Buenos Aires. Hasta la llegada de la ley en 2020, a una persona si le ingresaba un departamento y el propietario quería acordar un valor mayor que el mercado, no se lo alquilaban. Con la ley que se reformó y la anterior, al propietario se le pone un techo donde se tiene que adaptar a ese incremento”, finalizó.