Una abuela paterna deberá hacerse cargo de la cuota alimentaria de su nieta

La jueza de Familia de Rosario, Andrea Brunetti ordenó que ante los reiterados incumplimientos de cuota alimentaria de un padre rosarino, sea su madre -es decir, la abuela paterna de la niña- quien mensualmente abone el dinero correspondiente para asegurar la correcta alimentación, salud, educación y bienestar de su nieta.



Los problemas comenzaron en 2015, cuando el progenitor depositaba esporádicamente la cuota alimentaria. En 2020 fue inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y finalmente se conoció la decisión judicial de que alguien de su familia se responsabilice por la situación.



“Incumplida la cuota de alimentos, basándonos en la Convención de los Derechos del Niño, el Código Civil y Comercial, y el Principio de Solidaridad Familiar del Derecho de las familias, dirigimos el reclamo hacia la abuela paterna”, comentó a Rosario3 Juan Ignacio Ríos, abogado de la madre denunciante.



Se interpuso así la acción ante el tribunal colegiado de familia número 7, que es el juzgado que está tramitando la causa, donde además se dejó constancia que los ingresos mensuales de la madre son bajos y ocasionales y que con la asignación estatal de 21 mil pesos que recibe su hija, no logra cubrir los gastos básicos de una niña de 12 años.



Frente a la urgencia del caso y ante la nula respuesta del deudor, un juez de familia dispuso que la abuela paterna pague un 33% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Si bien el monto no coincide con las necesidades básicas a cubrir -debería ser más el porcentaje a abonar-, la Justicia dictaminó ese porcentaje porque la abuela en cuestión no realiza tareas registradas y hay cierta incertidumbre respecto de sus ingresos mensuales de la mujer.



Sin embargo, según explicó Ríos, a medida que se vaya actualizando el Salario Mínimo Vital y Móvil, automáticamente aumentará la cuota de alimentos que deberá depositar en una cuenta exclusiva del 1 al 10 de cada mes.



El incumplimiento de los progenitores es muy común, aunque son pocos los casos que utilizan recursos contra los demás familiares. Este caso demostró que “alternativas hay, a veces se logra, a veces no, pero en dos meses -tiempo que demoró la gestión- tuvimos resultados positivos”, cerró. (Rosario 3)