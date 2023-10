En Gualeguaychú el río repuntó y creció 60 centímetros

Foto: Reporte 2820

La situación de la cuenca



Por las lluvias en Brasil y la mayor erogación de la represa de Salto Grande durante los últimos dos días aumentó el nivel del río Uruguay y, en consecuencia, el Gualeguaychú, aunque no se generan inconvenientes en la ciudad.Este miércoles, en el transcurso de 12 horas, la crecida alcanzó casi a 60 centímetros pasando de 2.38 a las 9 de la mañana a 2.95 a las 21. Esta tarde, en la zona portuaria el agua llegaba a la costa y ya cubría los sectores aledaños a la Costanera Sur, mientras que en el balneario Ñandubaysal el Uruguay rozaba la confitería Scorpions."El río está alto y va a seguir así como respuesta a la crecida del río Uruguay por las lluvias sobre el Alto Uruguay", señalan los especialistas locales. Sin embargo, descartan la necesidad de concretar evacuaciones ya que la sola rotación de viento del sector sudeste favorecerá el escurrimiento de las aguas hacia el Uruguay.La estimación de Cristian Magne, coordinador del Comité de Emergencias ante Crecidas e integrante del área de Defensa Civil, es que a lo largo del fin de semana el río alcance "los 3 metros 20 centímetros y se mantenga en esa altura, algo similar a lo que nos pasó en septiembre", precisó.Al respecto, destacó que ya hubo reuniones con los vecinos de los barrios ribereños que podrían verse afectados por una eventual crecida como Munilla, Pueblo Nuevo, Los Espiñillos, Camino de la Costa, Camino de la Península y la zona del Boulevard De León. "Tenemos grupos de WhattApps para ir monitoreando si necesitan ayuda".Un reporte operativo elaborado por el Instituto Nacional del Agua y la Dirección de Hidráulica de la Provincia indica que "se observa el tránsito de una nueva onda de crecida desde el Alto Uruguay en respuesta a las lluvias sobre el sector superior y las nacientes" y que esa onda se acopló con niveles de aguas altas entre San Javier y Paso de los Libres, en Corrientes.A su vez, "los modelos de precipitación indican el posible desarrollo de lluvias moderadas o ligeramente abundantes (en rango 50 mm a 80 mm) hasta el viernes 13. Aun así, los picos no son inusuales, el volumen en tránsito es considerable. En efecto, en un escenario de estas características los tiempos de permanencia en aguas altas sobre el tramo inferior suelen incrementarse".Recordemos que la Comisión Técnica Mixta de la Represa Salto Grande reportó este miércoles que "el caudal evacuado variará entre 15.000 y 16.500 m³/s. Las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 10,80 y 11,00 metros, respectivamente. Mientras que el nivel del embalse tenderá a 31,00 metros".Con esas cifras, los técnicos controlan que no se produzcan inundaciones ni desbordes en las ciudades de Concordia, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú ni el delta del sur entrerriano. (Reporte 2820)