Video: Video muestra el momento en que chocaron dos autos y un camión en plena ruta

Un grave accidente se registró el pasado domingo sobre la Ruta 237 cerca de El Chocón, en el límite de las provincias de Neuquén y Río Negro. Involucró a dos taxis y un camión y dejó un saldo total de tres mujeres internadas. En las últimas horas se sumó un dato revelador: de conoció el video filmado desde el interior de uno de los vehículos.



En el mismo se puede ver cómo quien conducía el taxi que va delante pierde el control, se cruza de carril y tras chocar al camión de frente, el vehículo de mayor tamaño impacta al auto que iba detrás y que registró toda la secuencia.



La información aportada por el material difundido por C7 Neuquén será crucial para determinar responsabilidades en un siniestro que, si bien no terminó con víctimas fatales, mantiene comprometida la pierna izquierda de una de las heridas.



Amigos, familiares y conocidos de la taxista que sufrió fractura expuesta de fémur y rótula izquierda solicitaron ayuda para que pueda pagar los insumos de la compleja operación que necesita y que el sistema público no puede ofrecer en el corto plazo.



Más temprano, el papá de la mujer contó a Diario Río Negro que el hospital no tiene la prótesis que ella necesita y que entre familiares, amigos y taxistas están organizando una campaña solidaria para juntar la mayor cantidad de dinero y poder comprar los materiales que los médicos necesitan para realizar la cirugía. La prótesis en cuestión vale $873.000.