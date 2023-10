Se recibió el joven al que le gritaron “mugriento” por vender rosquitas

Se recibió de Soldado Granadero

Oscar Forni es de Santa Elena y su historia recorrió el mundo en enero del 2020. En aquel entonces, una mujer a bordo de una moto le gritó “mugriento” cuando él se encontraba vendiendo rosquitas y masas dulces en la zona de la costanera.En ese momento, el joven estudiaba, tenía un programa de radio dentro de una escuela pública, hacía teatro y tocaba la guitarra. Además, ayudaba a su familia y vendía los productos que elaboraban.“¿Por qué me dice mugriento la chica? si cada uno puede, que viva de lo que vende. Y si no vende, no puede llevar el pan a su casa. Si no vendo, no como en el día. Nadie sabe la situación. Pero la chica que me dijo mugriento y es porque no sabe lo que es ganarse su plata para comprarse lo que quiera, porque siempre tuvo todo de arriba. Piensa que la gente que vende en la calle es mugriento, pero es la gente más humilde que puede existir", había escrito Oscar en sus redes sociales.En la actualidad, Oscar tiene 22 años y se recibió de Soldado Granadero. En ese marco, también le otorgaron una distinción como Mejor Camarada en el Regimiento de Granaderos a Caballos del General José de San Martín, ubicado en Palermo, provincia de Buenos Aires.Tras este gran logro que pudo concretar, producto de mucho trabajo y esfuerzo, le dedicó a su mamá su presente, indicó La Departamental Noticias.“Mirá mamá, lo logré”, le dijo a la mujer, que estaba presenciando el acto, y luego se fundieron en un abrazo. Las lágrimas de ambos denotaban todo el esfuerzo, constancia, dedicación y resiliencia de quienes jamás se dejaron vencer, pese a las adversidades.