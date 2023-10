El desolador relato de los vecinos tras los incendios en Córdoba

Sociedad Iniciaron una investigación judicial por los incendios en Córdoba

La tristeza, la desolación y la angustia seguirán presentes por un tiempo en la vida de los cordobeses que vivieron momentos de desesperación ante los feroces incendios del lunes y el martes.Las viviendas más cercanas al monte quedaron rodeadas por las llamas y hoy el paisaje que antes era verde y estaba poblado de animales se ve oscuro y sin vida. Esa es la imagen del día después.Las historias y experiencias de los vecinos de la zona estremecen.Sin embargo, admitió que, pese a haber perdido el lugar donde dictaba sus clases, lo que importaba “eran las propiedades y la vida de la gente”. “Ver los árboles de 15 metros prendidos fuego, como va devastando todo a su paso y la fuerza de gente. Somos tan chiquitos al lado de tanta furia”, expresó.

Después de la catástrofe mantuvo una charla con un vecino y guardó una frase. “Me dijo ‘no todo está perdido, ¿viste lo que fue esto hoy’”, por la solidaridad entre las personas.Otro vecino relató que “las llamas venían encima de ambos lados”. “Nadie sabía para donde disparar, la gente estaba desesperada sin saber qué rumbo tomar”, recordó y siguió: “Agarraban lo primero que tenían y salían disparando. No lo vi en mi vida, fue de película”.Una mujer que vive en Altos del Valle lamentó que el sector no tenga otra salida, ya que la única que existe estaba invadida por el fuego. “Fue catastrófico. No se podía entrar ni salir”, lamentó y relató que había “las lenguas de llamas de 20 metros”.Entre todas las personas que intentaban apagar el incendio agarraban los animales “como se podía” para salir corriendo. “Fue devastador, es una experiencia que nunca más en mi vida voy a olvidar. Ver a mis vecinos solidarizarse unos con otros fue muy fuerte”, concluyó.