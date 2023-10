Acusados del crimen de la hincha de Central son docentes: están siendo buscados

Sociedad Difunden imágenes para identificar a los asesinos de la joven hincha de Central

Piden colaboración para dar con el paradero



La investigación del asesinato de Ivana Garcilazo, muerta de un piedrazo el sábado 30 de septiembre en Ovidio Lagos y Montevideo cuando regresaba en moto del Gigante de Arroyito tras el triunfo de Central en el clásico ante Newell's, sumó datos clave este miércoles cuando Fiscalía emitió un alerta por búsqueda de paradero de dos hombres,Ambos son docentes y amigos, además de ser asociados de Newell's Old Boys. Mientras tanto, continúan los trabajos investigativos para identificar a un tercer individuo que arrojó piedras en esa intersección el día del partido.Ivana se desplazaba aquel sábado junto a un grupo de hinchas canallas que circulaban por Ovidio Lagos. Regresaba con Daniel, su pareja, y al llegar a la ochava de Montevideo fue atacada por algunas personas. Ivana recibió un piedrazo en la cabeza y cayó al pavimento. Ya estaba muerta. Del lugar, un grupo de personas escapó en diversas direcciones. Pero quedaron registrados en las cámaras de videovigilancia de la zona.Al referirse a las actividades de ambos, el fiscal dijo que "uno (Reifenstuel ) es docente de Química -dictaría clases en una escuela de Pérez- y el otro es profesor de educación física".El funcionario del MPA explicó luego que "uno de ellos (Reifenstuel) abandonó el día después del clásico su rutina habitual, dejó de usar su celular y de asistir a la escuela donde daba clases. El otro (Cabrera) siguió con su vida habitual pero cuando logramos su identificación ya se fue del lugar de residencia y además cambió su apariencia física".También Ávila comentó que ambos implicados "no viven en Rosario" y que incluso "se reunieron en una localidad vecina a Rosario a ver el partido". Y ante una pregunta puntual sobre la posible pertenencia a la barra brava de Newell's, destacó: "No tenemos ningún indicio que los vincule a la barra brava, ni siquiera a alguna peña, pero sí son socios del club"."Son amigos, esa tarde se juntaron en la casa de un amigo en común y después al menos tres de ellos decidieron ir a la zona del estadio de Newell's, está claro para qué", acotó el fiscal.Respecto a Cabrera, indicó que "fue preparador físico en la escuelita de fútbol de Newell's pero ya no desempeña más ese cargo y en a actualidad era coordinador de las divisiones inferiores de Social Lux".Consultado sobre la participación de una tercera persona en el ataque, el funcionario del MPA explicó: "Estamos tratando de identificarlo, ya tenemos algunos elementos que nos permiten avanzar en la investigación, pero no tenemos datos tan certeros como con los otros dos".Respecto si estaría identificado puntualmente cuál de las tres personas arrojó la piedra que causó la muerte de Ivana Garcilazo, Ávila destacó: "Los testigos coinciden en que las tres personas que estaban en esa esquina estaban tirando piedras. Cuál fue la que le impactó en el cráneo y le provocó la muerte a Ivana no está claro".Sobre la carátula del crimen, el fiscal señaló: "Esto es un homicidio agravado porque está en el marco de la ley de espectáculos deportivos en ocasión de un partido de fútbol, durante el traslado de una de las parcialidades desde el estadio".La Fiscalía emitió este miércoles un alerta a través del cual se solicita la colaboración de la población para dar con los paraderos de Damián Reifenstuel y Ariel Cabrera.Las vías para aporta datos son: las redes sociales de Fiscalía Regional Segunda Circunscripción Rosario (Facebook, Twitter e Instagram), presentarse en la Unidad de Homicidios Dolosos, ubicada en el Centro de Justicia (Sarmiento 2850), o comunicarse al 341-3627416 o al mail gavila@mpa.santafe.gov.ar También podrán hacerlo en cualquier sede de Fiscalíaa Regionales de la provincia (Fiscalia Ciudad de Santa Fe, avenida General Estanislao. López 3302; Fiscalia en Venado Tuerto, Mitre 643; Fiscalia en Reconquista, Iriondo Lucas Funes 1671; Fiscalia Rafaela, Necochea 443).Ivana Garcilazo tenía 32 años cuando en el anochecer del sábado 30 de septiembre fue atacada con un piedrazo en la esquina de Montevideo y Ovidio Lagos.La joven, hincha de Central, circulaba en moto hacia su domicilio luego de haber presenciado el clásico donde Central venció 1 a 0 a Newell's con un gol de Ignacio Malcorra de tiro libre en el complemento.Regresaba con Daniel, su pareja, por el camino habitual a su casa cuando fueron atacados por al menos tres personas que estaban en la ochava de Lagos y Montevideo arrojando piedras. Pasadas las 19.30 en la zona no había control policial, pero si fanáticos leprosos. Una baldosa, como un rayo fatal, dio en la cabeza de Ivana, que cayó pesadamente y murió sobre el asfalto. (La Capital)