Ley de Alquileres: la opinión de Inquilinos Agrupados

representante de los Inquilinos Agrupados, Mauricio Letora

En la madrugada de este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó el proyecto que establece modificaciones a la Ley de Alquileres: la nueva norma establece que los contratos tendrán una duración de tres años, se pactarán en pesos y se actualizarán cada seis meses, usando el Índice "Casa Propia". La nueva norma comenzará a regir una vez que sea promulgada.dijo que “al proyecto de ley aprobado le faltó agregar algunos detalles como obligar a las provincias a tratar sus propias normas para establecer la comisión de las inmobiliarias” y expresó que el proyecto aprobado le genera una “sensación ambivalente”.Por un lado, Letora afirmó que se encuentran “satisfechos con el tema de la tasación porque hubo un compromiso político de parte del oficialismo con los bloques provinciales y tuvieron una manera de afrontar la problemática mucho más razonable”.En este marco, el representante de los inquilinos aseguró que “la propuesta del sector inmobiliario con Juntos Por el Cambio (JxC) proponía un aumento más alto que el índice de inflación y cada cuatro meses; el incremento actual es cada seis porque inquilinos y propietarios exigían que los aumentos dejen de ser anuales”.Por otro lado, Letora señaló: “Consideramos que a proyecto de ley aprobado le faltó agregar algunos detalles como obligar a las provincias a tratar sus propias normas para establecer la comisión de las inmobiliarias”.“Sobre las comisiones nosotros presentamos un proyecto a la legislatura de Entre Ríos para que no las paguen los inquilinos, el Colegio de Corredores se quejó y quedó archivado”, contó el representante de Inquilinos Agrupados.Además, Letora aseguró que actualmente conviene alquilar por particular y justificó que de esta manera “no se tiene que pagar la comisión a la inmobiliaria que vale el doble de un alquiler”.El representante señaló que al pago de la comisión inmobiliaria como algo “ilógico y más que lo tenga que pagar el inquilino porque no contrató el servicio para que le administren su bien”. También afirmó: “El propietario debería abonarlo”.“Esta ley nacional actual dejó a los propietarios exentos de muchos impuestos y los inquilinos terminamos pagando más impuestos que el propietario, lo más razonable sería que los dos no tengan que pagar tantos impuestos. Si el inquilino tuviera plata se compraría su propiedad y es el que menos dinero tiene”.El representante de los inquilinos calificó como “arbitrario” al cinco por ciento que cobran las inmobiliarias de cada alquiler. También agregó que “no está en ninguna ley, lo determinaron en una asamblea del Colegio de Corredores y en Entre Ríos es de los más altos”.En este sentido Letora acentuó: “En el país se hablaba de una crisis de alquiler y que los inquilinos no podían acceder, el Colegio podría haber tomado una medida precautoria y ni siquiera lo plantearon”.Por último, el representante de Inquilinos Agrupados opinó que “el interés de las inmobiliarias no está ni estará en cómo los inquilinos acceden a una propiedad”. (APF)