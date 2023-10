“La Dama de blanco”, el fantasma que causaría accidentes en puente de Ruta 14

Este martes un camión que transportaba carnes sufrió un grave accidente al caer desde el puente que cruza sobre el arroyo Yazá, llegando a Campo Viera en Misiones. Este incidente reavivó la historia de un supuesto fantasma que atemoriza a los conductores en dicho puente.Desde hace años el misterio rodea algunos episodios ocurridos allí y que señalan la existencia del fantasma del puente del arroyo Yazá, en las inmediaciones de Campo Viera. Es que, muchos lugareños aseguran haber presenciado fenómenos paranormales: conductores que aseguran haber visto fantasmas que aparecen de la nada cuando cruzan el puente y gente que habla de seres como la «dama de blanco».Una serie de hechos que todavía no fueron debidamente aclarados se vivieron durante los últimos tiempos en la Ruta 14, a la altura del puente del arroyo Yazá. Distintas historias de conductores que transitan por dicho lugar coinciden en la aparición de fantasmas en la zona.En 2013 un camionero avisó a la Policía que había atropellado a una mujer que se le había cruzado sobre el puente del arroyo, pero cuando llegaron al lugar no hallaron ningún rastro del supuesto accidente.Posteriormente, un conocido vecino relató un hecho similar, y hasta las autoridades de Campo Viera corroboraron la existencia de innumerables testimonios y versiones sobre aparecidos en el puente de la Ruta Nacional 14. Inclusive algunas voces opinan que los reiterados accidentes sobre el Yazá tendrían relación con las extrañas apariciones nocturnas que desde hace varios años vienen inquietando a los habitantes de la zona centro.Una mujer dijo conocer la historia de la mujer que inspiró la historia del fantasma. Conoce bien el trágico hecho ya que era vecina de esta muchacha.Este relato se remonta al año 1987, cuando la entrevistada tenía 12 años. A cinco cuadras de su casa vivía otra joven un tanto mayor que ella llamada Margarita.Sin embargo, su padre -quien trabajaba de camionero- no estaba conforme con la idea de que dicho matrimonio se concretara.Esto había tensado la relación de padre e hija. UAlgunos dicen que la muchacha se tiró del camión, otras versiones señalan que la puerta se abrió repentinamente y la joven cayó al vacío.Lógicamente la joven nunca pudo casarse con su amado y aquella deuda pendiente de su destino fue el motivo de su fantasmal presencia en el Puente, condenada a deambular en el lugar donde ella misma murió.