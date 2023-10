El “chancho-móvil”, la marca registrada de los Bomberos Voluntarios de Ramírez

Los pueblos y ciudades se conocen a través de sus personalidades y sus instituciones. En la localidad de General Ramírez se encuentra el cuartel de Bomberos Voluntarios que ya es reconocido por sus intervenciones a través de la brigada canina K9, la asistencia en los incendios forestales de Corrientes y Córdoba, entre muchas tantas otras misiones.recorrió las instalaciones en el marco del micropara dar cuenta del rol que cumplen los Bomberos Voluntarios y destacar una novedosa iniciativa que impulsaron desde el cuartel para recaudar fondos: el “chancho-móvil”.“El chancho-móvil es algo pintoresco y ya es una marca registrada de Bomberos; comenzamos a hacerlo en el 2000/2001 y consta de un carrito con una parrilla sobre la que vamos asando un lechón, mientras recorremos la ciudad, y los vecinos colaboran con nosotros comprando un número para el sorteo. Al finalizar el asado, a la tardecita, se sortea el lechón entre todos los números que se vendieron y se lo lleva hasta la casa del que lo ganó”, explicó a Elonce el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de General Ramírez, Aaron Mendoza. Y resaltó: “Ya es característico llegar con las sirenas encendidas para entregárselo”.“Tenemos mucho reconocimiento y eso lo agradecemos siempre a la ciudadanía de la localidad de General Ramírez y es lo que nos ayuda a pisar fuerte en Provincia y Nación a través de la K9 y los 12 instructores provinciales con los que cuenta el cuerpo de Bomberos; cinco de esos son instructores nacionales”, ponderó Mendoza.En la oportunidad, agradeció a las familias de los bomberos voluntarios “porque son los pilares fundamentales por los que estamos acá; ellos son los verdaderos héroes, los que no se ven y permiten que podamos ser bomberos, porque nosotros elegimos ser bomberos, pero nuestros familiares no y por eso les agradecemos tanto”.“Ser bomberos es serlo todo el tiempo porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos pensando en el cuartel, vivimos para la institución, porque el cuartel no es solo la intervención en una emergencia sino también las horas de capacitación; hay toda una vida por detrás del ser bombero que refiere a la capitación de la vida bomberil”, remarcó el jefe del cuartel.Y continuó: “También tenemos que limpiar y ordenar porque nuestro trabajo termina cuando las unidades quedan listas para la próxima intervención; son tareas que consumen muchísimo tiempo y es tiempo que les quitamos a nuestras familias y a nuestros seres queridos, que bien lo comprenden, pero nunca está de más el poder agradecerlo”.A la fecha, el cuartel de General Ramírez cuenta con 30 bomberos en el cuerpo activo, de los cuales, nueve son personal femenino. “En el último llamado a aspirantes, el 80% de los que presentaron y entraron fue personal femenino”, comentó Mendoza y explicó que “a aquellas personas que quieren ser bomberos, la capacitación y una serie de exámenes, les demanda de un periodo de entre nueve meses y un año hasta que juran ser bomberos”.Consultado a Mendoza sobre la importancia de Bomberos Voluntarios, éste hizo hincapié en “el cariño genuino que los niños le tienen a bomberos y que real”. “Abrimos el cuartel una vez al año y la cara de asombro y el amor que ellos le tienen a la institución es hermoso el poder verlo y brindárselo; también interactuamos mucho con ellos porque asistimos a las escuelas para dar charlas”, fundamentó al respecto.“Y también apuntamos a que el cuartel no deje de existir, que el voluntariado continúe, y es por eso que los bomberos tenemos la obligación de apuntalar que esa generación también siga los pasos dentro de la institución, por eso, apuntamos a captarlos y a que no se pierda el amor por bomberos”, cerró.