El cálculo de un economista: ¿Cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

¿Cuántas posibilidades hay de ganar el Quini 6?



Hace un tiempo un amigo me preguntó cuales eran las probabilidades de ganar el Quini 6, que en estos dias tiene un pozo de 1250 millones de $. Se puede saber con estadística simple



La probabilidad es de 1 en 9.366.819.

Espero que las agencias no me hagan desaparecer.Los quiero pic.twitter.com/qujWaRRYvg — Fede Alonso (@FedeAlonss) October 9, 2023

La historia del Quini 6



Son muchos los argentinos que, cada miércoles y domingo, miran expectantes el sorteo del Quini 6 que promete millones de pesos en premios. El pozo va creciendo y se suman nuevos apostadores. Todos se prenden a la pantalla esperando que salgan las bolillas que corresponden a los números elegidos.En un país con crisis económicas recurrentes, los juegos de azar se presentan, para muchos, como el sueño de escape. Aunque, claro, solo muy pocos lo logran.Hasta el momento, un cordobés fue el apostador más afortunado. El domingo 21 de agosto de 2022, alguien de Carnerillo, al sur de la provincia de Córdoba, se llevó casi $ 787.000.000 en la modalidad “La Segunda del Quini”. Con los números 11, 12, 23, 29, 37 y 42. Se convirtió en el jugador con el mayor premio de la historia del Quini 6.El 14 de junio de este año, un apostador de Villa Elisa ganó más de $99.921.000 y el 23 de julio, otro entrerriano ganó más de 209 millones de pesos en el Tradicional.El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario con el juego, que estos días tiene un pozo de 1250 millones de pesos en premios.Según el experto,“Hace un tiempo un amigo me preguntó cuales eran las probabilidades de ganar el Quini 6, que en estos días tiene un pozo de 1250 millones de $. Se puede saber con estadística simple. La probabilidad es de 1 en 9.366.819. Espero que las agencias no me hagan desaparecer. Los quiero”, escribió el profesional.Como era de esperarse, las respuestas al posteo no tardaron en llegar. Algunos, con meme del film "Tonto y retonto", analizaron que "entonces hay una chance".Otros pidieron complicar un poco más el análisis propuesto y se imaginaron un "Quini 7".También algunos le explicaron al economista que pocos apostadores aplican la lógica matemática y todos se aferran al sueño de ganar.“Toda la industria del juego/apuestas es un éxito gracias a que la enorme mayoría de la población no entiende de matemáticas, y menos de estadística”, expresó un usuario.“Como agenciera y fiel jugadora de Quini desde hace años, quiero decirte: gracias por el dato, pero los clientes y yo, seguiremos aferrados a esa probabilidad”, escribió una mujer.Y hasta hubo quienes contaron historias de ganadores que vencieron las lógicas matemáticas. “Así y todo, mi hermana ganó una boleta que jugaban con los compañeros del trabajo”Ante la enorme repercusión de su análisis matemático, el economista anticipó que en unos días se va a poner a analizar cuántas chances hay de jugar en la ruleta.Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional.El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado "Quini 6″. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.Además, más allá del "Sorteo Tradicional" (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como "La Segunda del Quini" (otra tanda de seis números).En tanto que el sorteo "Revancha" solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad "Siempre Sale", como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado. (La Capital)