Modo dibujo animado: Messi mostró un avance sobre su nueva serie

Lionel Messi no deja de sorprender, no sólo dentro de una cancha sino también afuera. Todo lo que toca lo convierte en oro y está presente en todo tipo de emprendimientos. Ahora, el capitán de la selección explorará otros campos y será protagonista de una serie animada, que espera sea un éxito rotundo.En agosto de este año, el rosarino, de 36 años, formó parte de "Trofeo", uno de los más recientes videoclips lanzados por Maluma junto a Yandel. No fue casualidad: el tema del cantante de reggaeton es un homenaje a Messi.Pero el campeón del mundo va por más y se lanzó a una nueva aventura: será una serie animada que se llamará "Messi y los gigantes". La producción contará la historia de un niño de 12 años que debe superar varios obstáculos para regresar a su casa. El audiovisual será producido por Sony Pictures.Fue el propio Messi el que dio a conocer la novedad sobre el dibujo animado del que será protagonista y lo hizo en su red social de Instagram para que millones de usuarios repartidos en el mundo se hicieran eco. "Trabajo en progreso", fue la leyenda que acompañó el video, que ya suma más de 4,5 millones de me gustas.Por otro lado, este miércoles 11 de octubre Apple TV+ estrenará Messi llega a Estados Unidos, una serie documental del jugador de la selección nacional -se encuentra en Argentina para jugar los partidos de Eliminatorias- sobre su arribo a Inter Miami.