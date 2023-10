Recordaron en Paraná los 70 años del primer vuelo del avión Huanquero

A 70 años del primer vuelo que se realizó en Córdoba en 1953 del Huanquero -un avión construido por la Fábrica Militar de Aviones de Argentina (FMA)- se desarrolló, este martes en las instalaciones de la II Brigada Aérea de Paraná, un acto homenaje con la presencia de pilotos retirados de Fuerza Aérea que mantienen “el espíritu combativo”.rescató el testimonio de dos de los pilotos retirados, Víctor Hugo Martinon y Rubén Eduardo Rumuan, quienes dieron cuenta de lo que significó para la Fuerza Aérea el monoplano bimotor de ala baja totalmente construido con materiales nacionales.“Este avión representa un orgullo porque fue hecho totalmente nacional, desde los motores, hasta el fuselaje. Ya no quedan Huanqueros en servicio, pero el espíritu de los tripulantes permanece intacto”, comentó Martinon y explicó que, con esa aeronave, desarrollaban tareas de aerofotografía y aerofotogrametría. “En los principios de la fotografía aérea de esta unidad, operamos sobre todo tipo de terreno y con el mismo avión hicimos represión del contrabando, transporte de personas, sanitario y de cargas, prácticas de tiro y bombardeo”, detalló al remarcar: “Utilizamos el avión como un multipropósito”.En la oportunidad, Martinon instó a los jóvenes de Fuerza Aérea “a seguir en el camino porque a nosotros nos embarga una emoción terrible porque esta es una celebración que hacía 70 años no se hacía”.Rumuan, por su parte, sostuvo que la ceremonia fue muy especial para él porque comenzó su carrera volando Huanquero, un avión al que caracterizó como “único”. “A 70 años del primer vuelo, fue el primer avión fabricado totalmente en Argentina con mucha versatilidad y cumplió un gran ciclo totalmente significativo en Fuerza Aérea”, ponderó al dar cuenta de las tareas de vuelos sanitarios, remolques de manga para que la artillería antiaérea practique tiro, traslado de pasajeros y de presos, represión contra el contrabando.El vicecomodoro retirado de Fuerza Aérea y piloto de aviones militares comentó que, en Paraná, voló aviones Canberra y Learjet. “Hay un dicho que tiene un as de la aviación española en la época de la Guerra Civil, y él decía `A los pilotos no los lloren, imítenlos´”, fue la recomendación de Rumuan para las nuevas generaciones en la aviación nacional.