Fenómeno “El Niño” afecta al río Uruguay, pero viene “demorado” en el Paraná

El río Uruguay presentará un aumento en sus niveles

El director provincial de Hidráulica, Cristian Gietz, señaló que el fenómeno “El Niño” está empezando “a llegar de a poquito. Se había anunciado para mucho antes y se hizo rogar”., al tiempo que ratificó que “todos los modelos están dando que las precipitaciones se concentrarán sobre la cuenda” de este flujo de agua que “en estos momentos transita una onda de crecida”.Acotó que “el embalse de Salto Grande está evacuando, es decir haciendo lugar para recibir esa crecida, dado que aguas abajo la altura todavía no terminó de retornar a lo normal y volverá a recibir un caudal importante”.En cuanto al río Paraná, el ingeniero dijo que “hay bastantes dudas sobre cómo serán las lluvias en las zonas que afectan su caudal. Se prevé que habrá un Niño importante” que perduraría “hasta el otoño”, pero que, en lo inmediato no tendrá efectos sobre la altura del mismo.“El Paraná es distinto del Uruguay porque los aportes de lluvias en Argentina no influyen mucho, sino que lo hacen las que se producen en Brasil. En el Uruguay, si llueve en la cuenca media, se eleva el caudal de manera más inmediata al ser más chico”, completó Gietz.