Se salvaron de milagro: subían al auto y un poste cayó sobre las puertas

Foto 1/2 Foto 2/2

Un poste cayó este lunes por la tarde en la intersección de Suipacha y Francia, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, y destrozó las puertas de un auto que estaba estacionado. Milagrosamente, no se registraron heridos.



Un poste de madera cayó este lunes por la tarde en la intersección de Suipacha y Francia, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, y destrozó las puertas de un auto que estaba estacionado en el lugar. Por la secuencia de los hechos, fue un verdadero milagro que no se hayan registrado heridos ya que en ese momento, intentaban subirse al vehículo una mujer con su hijo.



"Frenamos para hacer un mandado y un chico nos gritó. Cuando giré, el poste se venía encima y cayó adelante nuestro. Estaban las dos puertas abiertas porque justo estaba subiendo a mi nene arriba del auto", relató la dueña del vehículo.

En ese sentido, la mujer afirmó: "Vi al poste caer adelante mío. La reacción fue tirarnos para atrás. Estamos bien, y la asistencia médica se portó 10 puntos".



Edgardo, vecino de la zona, fue testigo del hecho y aseguró: "Si no hubieran estado las puertas abiertas, tal vez tendríamos que lamentar un suceso más drástico. Esto pasa porque no hay controles y las bases de los postes están todas podridas, igual que con los árboles".



Fuentes de la Municipalidad consignaron que ya se dio intervención a la Empresa Provincial de Energía (EPE) y a Telecom. En tanto, desde la EPE señalaron a Aire de Santa Fe que el poste no corresponde al cableado eléctrico de la ciudad y aclararon que la postación de la empresa se ubica sobre la línea de edificación y no retirada, como fue el caso del poste caído.