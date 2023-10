Mujer asesinada por su ex era referente de la lucha por la violencia de género

La víctima de femicidio se había convertido en un emblema de la localidad ya que ayudó a muchas mujeres que fueron violentadas por sus parejas.Sin embargo, este fin de semana su ex esposo y quién tenía varias denuncias en su contra, la mató.El femicidio se produjo el último sábado en la casa de la víctima ubicada en la calle Virrey de Vértiz al 1800, en el barrio Monte Grande. La policía fue alertada cuando la nuera llamó al 911 y alertó que Néstor Fabián Nieto de 44 años había apuñalado a su ex pareja.El acusado quedó detenido y fue imputado por el delito de "homicidio agravado por el vínculo", que prevé una pena de prisión perpetua."Esta mujer estaba acompañada y custodiada; conocíamos el caso y aun así no se pudo evitar lo ocurrido", advirtió el intendente Marcos Ferrer.Ante el conocimiento de esta triste noticia, la localidad decretó 48 horas de duelo."Silvia era una mujer comprometida con la lucha contra la violencia de género y participaba activamente en los programas del Punto Mujer, la Oficina de Empleo Municipal y el Centro de Salud de Monte Grande", expresó el intendente.