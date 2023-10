Se confirmó la tercera víctima argentina tras los ataques terroristas en Israel

Sociedad Identificaron a otro argentino que murió en el ataque de Hamás a Israel

Una argentina de 80 años murió durante el ataque terrorista del grupo palestino Hamas en Israel y ya son tres las personas de este país fallecidas.Se trata de Silvia Mikanoski de Mirensky, quien hablaba por teléfono con su hijo al momento del hecho y le llegó a decir: "Me estoy quemando, me estoy ahogando". La mujer estaba en el cuarto de seguridad de su casa del kibutz, a 17 kilómetros de Gaza.En ese sentido, una explosión rompió el vidrio del cuarto de seguridad y por allí entró un objeto, que sería una garrafa, que la prendió fuego.Mikanoski había nacido en Buenos Aires y es una de las 600 personas fallecidas por el ataque de Hamas iniciado el sábado.Asimismo, agregó: "Silvia corrió al cuarto de seguridad que casi todas las casas israelíes tienen. Pasó la noche y temprano, cuando no oía más ruido, salió a desayunar. Ella quedó viuda hace un año y estaba muy nerviosa"."No sabemos exactamente qué tiraron, son conjeturas, pero fue como una bomba que inició el fuego, la realidad es que la quemaron viva. Eran las 9:00 de la mañana", añadió.Zulema explicó que después hubo silencio e incertidumbre y la electricidad estaba cortada, además de que no entraban los llamados."Recién a la tarde pudimos confirmar lo que había pasado", contó la mujer.El matrimonio se instaló en Ashkelon, otra ciudad al sur del país, y en 1978 se mudaron al kibutz, una de las tantas granjas colectivas del país. La víctima trabajó en Israel en la fábrica del kibutz, que hacía carpetas para oficinas.