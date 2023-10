Se realizaron 2.375 abortos en Entre Ríos durante 2022

la inflación es la mayor preocupación de la sociedad. Hay acceso gratuito a los métodos anticoncpetivos, que son carísimos. Tenemos implantes subdérmicos. Hay una oferta muy amplia.

La responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, Lucy Grimalt, plantea el eje sobre el cual se desarrollará la jornada de defensa de la salud pública que se realizará este lunes, a las 17, en Plaza Alvear, con una radio abierta bajo el lema «Voces de la salud pública».«Hoy por hoy, la sociedad argentina está pensando muy bien lo que va a hacer. Me parece que no hay que estigmatizar a los jóvenes porque votan a Milei. Hay que escuchar sus razones. Lo que los jóvenes están diciendo es que están cansados de lo que hay. Todos los que somos militantes tenemos un deber de explicarles. Escuchar y explicar. En este caso, en relación al tema de la salud, explicar que pueden ir al hospital público. Podrás esperar más o menos tiempo, pero te van a atender», aseguróDe igual modo, acepta que «Tenemos que entender, como gobierno, que el tema de la inflación es la gran deuda de este gobierno. Y por eso me parece bien que (el candidato a presidente de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio) Massa no lo haya eludido y tome medidas paliativas, que no son la solución, para tratar de compensar el deterioro que produce la inflación. La economía nos pone en situación de riesgo de caer en alguien que expresa la ultraderecha y que tiene ideas que van contra la democracia».Una de esas políticas que quedarían en cuestión es la aplicación, desde 2020, de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). «En 2022, en la Provincia se hicieron 2.375 interrupciones, entre voluntarias y legales. El 92% son voluntarias en el primer trimestre. Esto quiere decir que estábamos en lo cierto. Las mujeres acuden a los centros de salud, cuando por cualquier circunstancia no pueden seguir con ese embarazo. Es un debate fuerte y sigue estando en la sociedad el tema del aborto. Pero de a poco se toma conciencia que es una práctica de salud, que las personas tienen derecho a decidir, que no hay que estigmatizar al profesional que realiza esta práctica. Hemos avanzado con la ley.», afirma.En ese marco, destaca, la convocatoria de este lunes, desde las 17, en Plaza Alvear, contará «con fuerte presencia de distintos sectores para poder expresar que estamos para defender la salud pública, gratuita y de calidad, y en forma organizada impedir cualquier retroceso a lo que hemos conseguido».Por ejemplo, el acceso gratuito a los métodos de anticoncepción. «El que más se utiliza es la pastilla. Pero se ha ido avanzando con los implantes subdérmicos. El año pasado colocamos cerca de 8 mil implantes subdérmicos. La población que se prioriza es la adolescente», plantea Grimalt.Y respecto del varón, «estamos tratando de trabajar sobre la vasectomía. Y lo otro que es una problemática, no la podemos dejar de lado, siempre en las relaciones, es la doble protección en el caso del as mujeres. El anticonceptivo y el preservativo vaginal. Y en los varones, el preservativo. En algunos centros de salud estamos haciendo una prueba piloto en el uso del preservativo vaginal». (Entre Ríos Ahora)