Boca-Fluminense: Cuánto cuesta viajar desde Paraná a Río de Janeiro

La final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense, que se disputará el sábado 4 de noviembre en el histórico Maracaná de Río de Janeiro, a tan solo 24 horas de la confirmación de los equipos que llegaron a la tan ansiada definición, provocó que en Paraná cerca de 200 personas comenzaran a organizar el viaje hacia el sueño de obtener la séptima copa para su vitrina.Si bien faltan varios días, se sabe que Boca, institucionalmente tendrá cerca de 25.000 entradas para distribuir entre el público Xeneixe de Argentina. La esperanza en Paraná, es tratar de obtener el máximo cupo con presencia capitalina.UNO se contactó con varios hinchas y socios, y hay tres grandes grupos que están definiendo cómo llegar a Río de Janeiro. Las alternativas, son: en vehículo desde Paraná; en micro desde Buenos Aires; y en avión desde Capital Federal.Lo que hace pensar a los paranaenses, es el tema de los costos y las conveniencias y los contratiempos por el viaje a cubrir. Por los costos, por la logística, el tiempo que insumirá, y por sobre todo, la disponibilidad laboral y económica para afrontarlo.De esa manera, en el contacto con integrantes de la Peña Jorge Alberto Comas, se informó a UNO que, las tres opciones mencionadas anteriormente se están analizando seriamente, al menos por más de 150 personas, solamente de Paraná.El viaje debe tener en cuenta, cómo manejarse en territorio brasilero, obteniendo reales en la frontera, o bien llevando dólares que se pueden adquirir en el mercado paralelo a casi 1.000 pesos por unidad.Para tener en cuenta, el viaje directo en auto desde Paraná hasta Río de Janeiro, son cómo mínimo 30 horas.El viaje en micro, saliendo desde Buenos Aires, 45 horas, ya que, desde Paraná, no hay servicio directo hasta Río.Y en avión en cuatro horas se está llegando desde Buenos Aires, hacia la capital de carnaval carioca.La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya anunció cómo será la venta de entradas para el esperado partido entre el Xeneize y el Flu, las cuales se pueden adquirir a través de la plataforma oficial libertadores.eleventickets.com. Cabe destacar que la cantidad máxima de compra por usuario es de cinco tickets y serán nominadas.Al mismo tiempo, también tendrán la oportunidad de comprar paquetes completos con: vuelos, hotel y entrada ofrecidos en forma oficial por la Conmebol.Por su parte, los precios de las entradas oscilan entre los 50 dólares (al día de hoy unos 18.000 pesos según la cotización del Banco Central), categoría exclusiva para los dos equipos finalistas. Además, ambos clubes participantes dispondrán de al menos 20 mil lugares para vender entre sus socios.En Paraná, saben de estas cuestiones, pero se informó que hay una línea directa a través de Boca institucional para obtener las entradas.De la información dada por los hinchas de Paraná, que en un solo día estuvieron como 'locos' consultando las vías para llegar a Río, obtuvieron la siguiente novedad con respecto a los vuelos aéreos desde Buenos Aires.Los viajes directos tendrán un costo de entre 800.000 y 1.000.000 de pesos para un vuelo de ida y vuelta, siempre que el pasajero lleve solo un bolso de mano. Pero para esto hay que conseguir pasaje, ya que hay una alta demanda.El vuelo es de tres a cuatro horas sin escalas. Para hacerlo más barato se pueden tomar vuelos con combinaciones y se puede llegar a tardar hasta 10 horas en llegar a destino.Con respecto a la estadía en Río de Janeiro, hay para todos los gustos, hay hoteles económicos que tienen un costo 40 mil y 50 mil pesos por persona y por noche. Los montos aumentan si los hoteles son de más categoría.En las consultas de los paranaenses en las agencias de viaje, se les ofreció el siguiente paquete: Dos noches de alojamiento y la entrada ronda los 1.600 dólares con los traslados, pero sin el vuelo, que hoy son 600 dólares.En tanto, ya los paranaenses, también estuvieron averiguando la alternativa de salir desde el aeropuerto de Foz Iguazú, en Brasil. El inconveniente, es que hay que llegar en vehículo desde Paraná hacia la zona aledaña a Misiones.El precio, increíblemente subió un 50% en pocas horas. Maxi, un fanático de Boca de Paraná, comentó: "Algunos quieren hacer negocio, pero no importa la pasión tiene estos problemas. Este viernes el vuelo desde Foz a Río, tiene un costo de 280.000 pesos, siendo que días anteriores, valía cerca de 200.000 pesos.Esta alternativa se puede abonar con tarjeta de débito, directamente sin inconvenientes.UNO consultó en la empresa Flecha Bus de Paraná, se había alguna posibilidad de poder viajar directamente hacia Río de Janeiro. Se informó que no hay servicios a esa ciudad de Brasil, siendo el último destino Camboriou. No se descartó que en los próximos días se analice la apertura específica de servicios para el partido de Boca, pero hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial.Ante esto, desde la peña Jorge Comas, se explicó: "Recibimos la propuesta de poder adquirir el pasaje directo Buenos Aires-Río, para lo cual se debe abonar un valor cercano para el ida y vuelta, de 300.000 pesos, sin entrada al partido".Otra alternativa que están barajando los paranaenses, es "costearse" el viaje en cualquier vehículo en condiciones de poder llegar a Brasil. Se detalló que cuatro personas necesitarán como mínimo 350.000 pesos para poder garantizar el idea y vuelta.La ventaja de este plan, es que se lograría llegar desde Paraná a Río, en 30 horas, casi sin parar en el trayecto.Hay expectativas, emociones y sueños por compartir en el mundo Boca, y desde la capital entrerriana, se busca por todos los medios en estar como sea, en el Maracaná. Serán 200 o muchos más, lo cierto es que la pasión no tiene fronteras. (Fuente: UNO)