Argentina y Brasil acordaron cooperación en tecnología nuclear y biotecnología

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus se reunió con su par de Brasil, Luciana Santos, para firmar convenios de cooperación para el desarrollo de un reactor nuclear de investigación en Brasil con tecnología argentina y fortalecer el desarrollo regional de la biotecnología en la producción de alimentos.



En el marco de su visita oficial a la Argentina, Santos fue acompañada este viernes por Filmus en una agenda marcada por las firmas de convenios en materia nuclear entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) de Brasil; y en materia de Investigación y Desarrollo, entre la cartera científica argentina, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) y la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP) de Brasil.



La recorrida comenzó en el Centro Atómico Ezeiza para visitar los avances en la construcción del reactor de investigación RA-10, donde Filmus destacó: "nos emociona el esfuerzo de la ministra Santos para estar acá en un momento difícil donde se está cuestionando la existencia de la propia ciencia; tenemos candidatos en Argentina que dicen querer privatizar la ciencia, el Conicet, y que cada investigador deba financiarse para seguir investigando. Estos grandes proyectos nacionales como estamos viendo en la CNEA no sería posible sin soberanía en Ciencia y Tecnología".



La visita de las autoridades al RA-10 tuvo el propósito de conocer los avances con miras a la construcción del Reactor Multipropósito Brasilero (RMB) y la producción de radioisótopos; en este sentido, la CNEA y la CNEN rubricaron un memorando de entendimiento para seguir profundizando los lazos de cooperación bilateral en el campo de los usos pacíficos de la energía nuclear a partir de la experiencia de la CNEA en el desarrollo de su propia tecnología.



Santos indicó que "Argentina es reconocida internacionalmente en el desarrollo de proyectos de producción de radioisótopos y queremos contar con esa experiencia en la construcción de nuestro Reactor Multipropósito Brasilero. Me da mucha alegría que estemos transformando en acciones concretas estos proyectos iniciados este año" y mencionó algunas áreas prioritarias definidas dentro de la cooperación bilateral como la nuclear, en el caso del RA-10 y RMB, y la espacial, con el satélite SABIA-Mar.



Por su parte, la presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, expresó: "Con Brasil nos une desde hace mucho tiempo la autoridad la ABACC, la Agencia Brasileña Argentina de Contabilidad y Control de materiales nucleares. Esa Asociación, Brasil, Argentina y la OIEA tienen un acuerdo cuatripartito por el cual se hacen los controles mutuos de salvaguardias. Con ese control mutuo ambos países muestran su compromiso con los usos pacíficos de la energía nuclear y sus aplicaciones".



En ese sentido, Serquis señaló que ambos países "han desarrollado mucha tecnología en el ámbito nuclear de manera bastante complementaria. Tenemos un acuerdo entre los dos países desde hace años en el cual establecimos como proyectos similares el RA-10, el reactor multipropósito nuestro, y el RMB por parte de Brasil, en el cual se había acordado la cooperación en materia en estos reactores de investigación".



"Nuestro proyecto del ra-10 está prácticamente terminado. La obra civil en un 100 por ciento. Ahora se espera la parte de componentes internos, que depende de un contrato con Invap.



Estamos más avanzados en el proyecto, pero a su vez Brasil cuenta con tecnologías que nosotros no. Somos complementarios", explicó la funcionaria.



Sobre el memorándum de entendimiento que se firmó con la CNEN expresó: "Va a contribuir a afianzar esa colaboración mutua, y a que ellos puedan reconocer nuestro desarrollo en el área de radioisótopos".



En el Polo Científico Tecnológico, se firmó otro memorando de entendimiento entre la cartera científica argentina, la Agencia I+D+i y la Finep, representados por Filmus, Peirano y Aragão de Carvalho Filho, respectivamente, para la cooperación bilateral en investigación científica tecnológica con énfasis en la biotecnología, la nanotecnología, y las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).



El titular de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano, indicó: "A instancia de los presidentes de Argentina y Brasil y con las pautas brindadas por los ministros de ambos países, la Agencia de I+D+i y Finep inician un camino en articulación de los sistemas de promoción que brindará apoyo a proyectos de empresas pequeñas y medianas a fin de aprovechar los avances en Biotecnología, Nanotecnología e Informática y estrechar los vínculos con la academia y la ciencia de ambos países".



Además, Filmus y Santos participaron de la mesa de cierre del evento "Construyendo Soberanía con más Ciencia y Tecnología", coordinada por el subsecretario de coordinación institucional del ministerio de Ciencia de Argentina, Pablo Nuñez.



Filmus celebró la integración con Brasil, y mencionó las áreas prioritarias donde trabajan los dos países, que en algunos casos fueron interrumpidos en el gobierno anterior, "en el área satelital se ha recuperado el proyecto colaborativo SABIA-Mar, y también, el proyecto Llama".



El ministro además mencionó, en el marco de la cooperación, al Centro Latinoamericano de Biotecnología (Cabbio); y la reciente noticia que Argentina y Brasil fueron seleccionados por la Organización Panamericana de Salud (OPS) para realizar vacunas de ARN mensajero, y a futuro "queremos iniciar un satélite meteorológico latinoamericano junto con Brasil y acompañamiento de más países de la región".