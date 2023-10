UADER impulsa cambios a régimen de inasistencias del personal por salud

El Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) impulsa la adaptación del Decreto 5350/09 GOB que regula, en el ámbito de la administración pública provincial, el régimen de inasistencias por razones de salud y la posibilidad de que se solicite médico a domicilio ante la imposibilidad de asistir a un consultorio.



Concretamente, se pretende contar con una norma interna para la Universidad, en uso de la autonomía y dentro de las potestades que le son estatutariamente otorgadas, para determinar en estos casos un tratamiento propio y que además se contemplen horarios que se ajusten a las particularidades de la institución. El Consejo Superior trata el tema en la Comisión de Interpretación y Reglamento.



En la actualidad, la Uader se rige por la norma que aplica en toda la administración pública provincial. Pero se ha visto la necesidad de contar con una adaptación de la misma para que se categorice de otro modo la previsión de sanciones, así como también se contemple el turno de trabajo vespertino que es habitual en las facultades y en Rectorado.



El proyecto de ordenanza fue presentado para su análisis en el máximo órgano de cogobierno universitario, que sesionó este miércoles 4 de octubre y cuya comisión recomendó "dejar el proyecto en comisión" para ser evaluado con representantes del claustro administrativo y analizar la iniciativa con las áreas de personal de las unidades académicas.



Norma particular



El Secretario General de la Universidad, Mariano Camoirano, fundamentó las ventajas de la nueva redacción planteada. Mencionó que el Decreto 5350/09 (en el séptimo artículo del anexo que prevé el Protocolo de Actuación) “establece que si se pide médico a domicilio y el profesional constata que el trabajador estaba en condiciones de asistir a consultorio se aplica una sanción demasiado severa”. Esto configura falta injustificada y su consecuente descuento, circunstancia que se considera injusta si se compara con el supuesto de que un agente no declare su real y actual domicilio a la hora de la visita médica.



“En el mismo artículo se establecen idénticas sanciones para diferentes supuestos" precisó el Secretario General que explicó que se pretende no igualar ambas faltas: “Creemos que la misma sanción es desproporcionada. Una cosa es no actualizar el domicilio o falsear el domicilio y otra es que el médico encontró que la patología no revestía la gravedad suficiente como para no poder presentarse en una guardia”, argumentó.



“Consideramos injusto sancionar de la misma manera, con una falta injustificada y sin aviso, abriendo un trámite de régimen disciplinario”, amplió y mencionó que la propuesta en estudio del Consejo Superior contempla, para quien podría haber ido a una guardia según la mirada del profesional, que se considere justificada la falta y que se realice solo un apercibimiento en ese caso.



Por otro lado, el proyecto en análisis contempla el turno vespertino que es habitual en la Universidad y que no está contemplado en el régimen de la administración pública provincial. De esta manera, se prevé que se pueda solicitar médico a domicilio hasta las 13.45 en el caso de agentes que cumplen funciones por la tarde.



Camoirano aseguró que la propuesta ha sido conversada con las unidades académicas. Hizo saber que se estaban extendiendo los circuitos de los expedientes, para posibilitar la aplicación de la nueva norma. (APF)