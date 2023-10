Robo a alumnos de Paraná en Rosario: sucedió un hecho calcado en el mismo lugar

Estudiantes de la escuela ex Comercio 1 de Paraná fueron víctimas días pasados de un hecho de inseguridad cuando realizaban un viaje de estudio en la ciudad de Rosario. Concretamente el hecho ocurrió en el Parque Independencia y al parecer, la modalidad delictiva se reitera en ese lugar.Este jueves y bajo pleno sol de mediodía, en un sector transitado del parque Independencia y mientras almorzaban sentados en una lona, dos jóvenes vivieron veinte minutos de pesadilla. La misma que vivieron los alumnos paranaenses.El robo, que corresponde a una modalidad que tiene reiteraciones en el mismo lugar, ocurrió este jueves a las 13.30 al lado del laguito, en la zona que está entre el puente cercano a Oroño y el muelle de los botes, una zona de palmeras. Los asaltantes les pidieron a las víctimas que desbloquearan los teléfonos y les dieran las contraseñas de las cuentas bancarias. "Estuvieron un buen rato hablándonos", contó Eugenia, estudiante de 19 años.añadió."Nos dijeron que ustedes venden porro. Más vale que hagan todo lo que les digamos. Nuestro jefe está en un auto acá al lado mirando todo", les escuchó decir Eugenia y su novio a los dos asaltantes. "En un momento cuando ya les habíamos dado los teléfonos nos dijeron que iban a ver si teníamos el contacto de un transa en la agenda del celular y que si era así volvían directamente a pegarnos un tiro. Fue muy angustiante. Nos dábamos cuenta de que nos hacían la psicológica, pero estaban armados y no sabíamos hasta dónde iban a llegar".Los jóvenes asaltantes se llevaron los teléfonos con todas las contraseñas y las billeteras con tarjetas bancarias, los documentos de identidad y licencias de conducir. Les dejaron mochila y cartera a sus dos víctimas. "Fue muy asombroso cómo nos asaltaron mientras estábamos ahí sentados, con gente pasando al lado nuestro. No podíamos decir nada ni movernos. Nadie de los que caminaban se hubiera dado cuenta de que eso era un asalto. Duró unos diez minutos", dijo Eugenia.A la pesada experiencia que significó esa forzada tertulia con los asaltantes se sumó la de encontrar el modo de dejar constancia de lo ocurrido. "Estuvimos tres horas deambulando para que nos tomaran la denuncia. Fuimos a dos comisarías, la 2ª y la 5ª. En la última nos dijeron que no tenían tinta. Terminamos en un centro territorial de denuncia de Corrientes al 2100. Teníamos que denunciar porque se llevaron nuestros DNI y las contraseñas con las que nos pueden sacar dinero", contó la joven.Cuando les tomaban la denuncia una empleada de la guardia le contó a Eugenia que, comentó la chica. "La empleada nos preguntó si recordábamos si los chicos que nos robaron tenían un piercing y un tatuaje en el cuello. Y nos sorprendimos porque sí, a los chicos que nos asaltaron los recordábamos así.". (La Capital)