Buen tiempo y llega un “sistema frontal inactivo”: cómo estará el fin de semana

Tras un amanecer bastante fresco y con poca nubosidad, la tarde de hoy se presentará muy templada en Entre Ríos con registros térmicos que podrían superar los 26 grados. Habrá un gradual aumento de la nubosidad. Durante la noche los vientos rotarán al sur, con el ingreso de “un sistema frontal inactivo”.El meteorólogo, Alejandro Gómez, detalló enque, jornada en la cual se llevará adelante la procesión en honor a la Virgen del Rosario en Paraná y la Fiesta de Disfraces (FDD) por la noche, llegará a nuestra zona un “, vientos moderados del sur, rotando al sudeste y descenso térmico, aunque no importante”. Para dicha jornada. Las temperaturas estarán en el orden de 23 o 24 grados., con vientos débiles del este, poca nubosidad, probables neblinas a la mañana y temperaturas de hasta 26 grados”. No obstante, durante la madrugada,Asimismo, adelantó que, con máximas de 30 grados para dicha jornada y deque se darían hasta la madrugada del miércoles, con posibilidad de lluvias, aunque no hablamos de un fenómeno de importancia. Los departamentos del oeste como Paraná, Diamante y Victoria son los que tienen más posibilidades de verse afectados”.que se mantendrá en parte del jueves, con máximas que rondarían los 20 grados, completó Gómez.