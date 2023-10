Museóloga explicó por qué incautaron troncos fosilizados: su valor científico

La directora del Museo de Antropología y Ciencias Naturales, Silvia Leticia Cettour, detalló cómo fueron decomisados los troncos petrificados que estaban ocultos en una vivienda de Concordia. Su valor para la ciencia y dónde los estudiarán."Fue una intervención muy importante en cuanto al volumen, en cuanto al material también porque hay material de gran tamaño y todo fue trasladado al Museo de Antropología para su resguardo", agregó.Cettour explicó que "la ley nacional 25.543 y la ley provincial 9686, protegen este tipo de material; tanto en la extracción del sitio como también la comercialización, detallando a las autoridades de aplicación para proteger el patrimonio arqueológico y paleontológico". La venta de estas piezas "no está permitida y es un delito", puntualizó.Según destacó, "la persona que encuentra esto, ya sea en su inmueble o en su terreno, lo tiene que comunicar a las autoridades y es un tema que requiere la presencia de científicos; por lo que siempre pedimos a la población que resguarde estos materiales y proceda como se corresponde en cuanto a comunicarlo para así poder derivarlas a las autoridades".En cuanto a su valor científico, Cettour afirmó que “es incalculable porque nos informa de todas las especies que habitaron en el planeta en el pasado geocronológico". Es que, fundamentó, "de todas las especies, solo el 1% se fosibiliza y ahí radica ese valor científico y arqueológico".Del estudio de cada una de estas piezas "uno puede, de repente, determinar una especie nueva de vegetales que habitaron tal vez 80.000 años atrás, en nuestra región y eso tiene un valor en la orientación en cuanto a la identidad de nuestra zona", ilustró.Incluso, citó la museóloga, "esto da muchos otros datos también como, por ejemplo, qué tipo de clima había en la zona".Por último, y consultada por algún antecedente parecido, Cettour recordó que "hubo otros allanamientos relacionados; dos, si mal no recuerdo, en donde se rescataron también este tipo de fósiles vegetales".Pero, agregó, "con el volumen, la cantidad y la calidad del material que hoy se pudo rescatar mediante este procedimiento, no creo; es la primera vez que lo vemos aquí en Concordia".