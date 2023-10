Quini 6: 75 apostadores ganaron más de $793.000 y se acumulan pozos millonarios

No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 1.500 millones de pesos.



En el Tradicional salieron el 41-09-00-04-26-44. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $384.506.988.



En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 28-05-12-39-19-36. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $218.789.133.



Por su parte, en la Revancha aparecieron el 33-36-42-05-35-31. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $513.478.058.



En el Siempre Sale hubo 75 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números 32-27-17-08-00-15. Cobrarán cada uno $793.765. Elonce.com