“Quiero morir”: tiene 70 años, le diagnosticaron ELA y pide la eutanasia

Sociedad La justicia de Córdoba ordenó desconectar a un hombre en estado vegetativo

Adriana Stagnaro tiene 70 años, es doctora en antropología social, investigadora, abogada y profesora. En 2018 empezó con síntomas y en 2021 le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Desde entonces exige que se apruebe la ley de eutanasia en Argentina para poder morir “plácidamente”.En una entrevista con Noticiero Doce, contó que llegó a Córdoba para dar testimonio de su necesidad de morir. Desde que notó el deterioro progresivo en su cuerpo por la ELA, entiende que solo la eutanasia puede liberarla de tanto dolor.Aseguró que los músculos se le contrajeron, siente dolor en la parte respiratoria, abdominal y ya no puede caminar ni higienizarse por su cuenta. Por eso, pelea por su última batalla: “Quiero una muerte digna por que día a día voy perdiendo capacidades incluso el habla”.Insistió en que la eutanasia le significaría “una verdadera liberación”. “Lo siento así porque en este momento me siento aprisionada por las garras de la enfermedad”, remarcó la doctora en antropología nacida en Santa Fe.“Esto es un final elegante, humano. No desgraciado a una vida que fue muy linda”, cerró convencida.