Hace una semana que en escuela no hay clases por problemas con cañería de agua

La Escuela Nº 212 "María Elena Walsh", de Colonia Avellaneda, no tiene clases presenciales desde hace una semana porque tienen problemas con la cañería del agua.La directora de la institución, Gisel Giovanardi, informó a Elonce que “hay un problema con los caños de agua, personal de Departamental vino t para solucionar el problema, pero todavía falta la compra de materiales y se avanzan con las gestiones para adquirir las cosas”En este marco, detalló que los 380 chicos que asisten a la escuela, tanto en el turno mañana como en el vespertino no están teniendo clases presenciales. “No se pueden desarrollar las clases normales y debimos organizarnos con las maestras para dar clases virtuales”, sumó al explicar que “el miércoles a la mañana tuvimos clases y ya el jueves no hubo. En tanto el viernes fue feriado, el lunes y martes tampoco se dictaron clases ayer tampoco y hoy comenzamos con los encuentros virtuales”.En este sentido, explicó que, si bien la virtualidad sirve para salir del paso, “trae aparejado otros problemas porque las familias tienen diagramado un horario y muchos padres trabajan cuando el niño está en la escuela”.Al ser consultada por el estado del edificio escolar, contó que “es una situación particular porque la construcción es precaria, los caños estaban puestos así no más y lo que mal empieza mal acaba”, sentenció.Por otro lado, destacó que la escuela apuesta a la educación inclusiva y tienen un abecedario en braille. “Fue un proyecto de una compañera y se hacen cosas muy lindas”.